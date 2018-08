¿Con quién se casó en secreto el cantante británico Ed Sheeran?

LONDRES, REINO UNIDO.- El miércoles trascendió que el cantante británico Ed Sheeran se casó en secreto, pero ¿quién es la afortunada que atrapó su corazón?



Medios internacionales revelaron que se trata de la deportista Cherry Seaborn (26).



El intérprete de "Shape of you" había anunciado su compromiso en Instagram con la leyenda: "Me comprometí justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos también están encantados".

En una entrevista en el programa de famosos "Access" el cantante dio la noticia de la boda, por lo que inmediatamente fue felicitado por el periodista.

Una fotografía de Sheeran junto a su novia. Foto: Instagram



"Nunca quise hacer nada muy público, la verdad", dijo Sheeran segundos después, sin entrar en detalles.



Se conoció que Sheeran y su ahora esposa eran amigos desde la infancia pero comenzaron su relación en el 2015.