La plástica es analizada en el primer libro de Juan José Santos

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

El crítico de arte español Juan José Santos regresó a Honduras luego de siete años para presentar el primer libro de su autoría que lleva como título “Curaduría de Latinoamérica: 20 entrevistas a quienes cambiaron el arte contemporáneo”.



El evento tuvo lugar en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) y contó con la asistencia de representantes de la literatura y de la plástica nacional, quienes escucharon atentos el proceso de elaboración del escrito.



Este recopila entrevistas con 20 curadores de arte de diferentes países de la región, incluidos Pablo León de la Barra (Estados Unidos), Cuauhtémoc Medina (México), Rosina Cazali (Guatemala), Gerardo Mosquera (Cuba), Ivo Mezquita (Brasil), Rolando Castellón (Nicaragua) y varios más.



“En el libro analizo 20 exposiciones que se han catalogado como ‘históricas’ o que han marcado un espacio en el arte contemporáneo latinoamericano. El proceso lo hice a través de preguntas con los expertos sobre cómo abordaron cada curaduría, intentando no solo analizar las muestras, sino su influencia”, explicó el español.





El crítico de arte español junto al director de LL Proyectos, Leonardo González.





Asimismo, Santos comentó que la iniciativa de construir la obra surgió cuando estaba viviendo en Chile, momento en que sintió el deseo de aprender a hacer curaduría con ejemplos del mismo continente, porque si estaba viviendo y trabajando allí, sus conocimientos y su forma de adquirirlos debían estar cerca.



“Al acudir a las bibliotecas de Chile no encontraba referentes de curaduría latinoamericana, y eso me hizo descubrir un hueco que podría llenar. En un principio lo vi como un reto personal para aprender a hacer curaduría, pero después me di cuenta de que podría ser interesante para otras personas y que sería factible hacer un libro sobre eso, por lo que busqué una editorial y al cabo de cinco años lo conseguí”, narró.



Santos expresó que el proceso para elaborar “Curaduría de Latinoamérica: 20 entrevistas a quienes cambiaron el arte contemporáneo” fue sumamente arduo, porque al tratarse de 20 curadores -cada uno en un país distinto- conjugar las agendas representó un reto, pero que al final de cuentas se transformó en una experiencia muy enriquecedora.



“Creo que es muy interesante, sobre todo para quienes se interesan por el arte contemporáneo latinoamericano y la práctica curatorial. Es un libro que en el fondo muestra un amplio abanico de herramientas de cómo abordar una exposición y los problemas que esto conlleva”, mencionó.



La obra fue compartida recientemente en España y esta fue la primera vez que se presentó en Latinoamérica. “Estoy muy feliz con el resultado. Espero en un futuro sacar un segundo ejemplar en donde pueda incluir a Honduras como parte de la muestra”, finalizó el autor.