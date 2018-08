Transmitirán en vivo el funeral de Aretha Franklin, "la Reina del Soul"

MICHIGAN, ESTADOS, UNIDOS.- El funeral de Aretha Franklin, "la Reina del Soul", tendrá lugar el viernes 31 de agosto en Detroit, el cual podrá verse en directo en streaming y en la televisión estadunidense.



La ceremonia podrá así seguirse en todo el mundo pese a ser privada para familiares y amigos, que son los únicos que podrán acceder al Greater Grace Temple de Detroit.



Al oficio están confirmadas las actuaciones de Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Ariana Grande, Faith Hill, Chaka Khan, entre otros.



Los fans de "la Reina del Soul" podrán seguir la ceremonia en streaming de The Associated Press, mientras que la cadena CNN y Fox News lo emitirán en sus respectivos canales.



Mientras tanto, este martes y miércoles miles de personas están pasando por la capilla ardiente de Aretha Franklin en el Charles H. Wright Museum of African-American History de Detroit.