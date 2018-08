Ximena Navarrete pierde a su bebé tras 15 semanas de embarazo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La modelo mexicana Ximena Navarrete, quien fuera Miss Universo en 2010, anunció este martes a través de su cuenta de Instagram que perdió el bebé que esperaba junto con su esposo, Juan Carlos Valladares.



Con un mensaje muy emotivo, Navarrete, explicó que el corazón del bebé que esperaban “dejó de latir” luego de 15 semanas de sentir dentro de ella “el amor más grande y la ilusión más real” que una mujer puede experimentar en su vida.



"Así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren, nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros", expresó.



VEA: Cardi B en medio de polémica por su papel en un vídeo



Añadió que “no existen palabras que nos alcancen para expresar el momento tan difícil y triste que mi esposo Juan Carlos Valladares y yo estamos viviendo”.



Ximena había revelado su embarazo en una exclusiva publicada por la edición mexicana de la revista ¡Hola!, luego de poco más de un año y cuatro meses de su boda con Juan Carlos Valladares.



La ex Miss Universo finalizó su sentida noticia dedicando unas cariñosas palabras a su pareja: "No existe obstáculo que no podamos superar, estando juntos".



En varias ocasiones, Ximena Navarrete dio a conocer su deseo de "tener muchos hijos".