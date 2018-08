Critican foto de Selena Gomez con el reguetonero Ozuna

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- ¿Se animará Selena Gomez a cantar reguetón? Una fotografía de la cantante con Ozuna ha generado muchas expectativas y críticas en las redes sociales.



La exestrella de Disney publicó en su cuenta de Instagram que había tenido un día muy divertido junto a Cardi B y el puertorriqueño.



Sin embargo, esto parece haber molestado a algunos de sus seguidores, quienes no se mostraron muy contentos de verla junto al intérprete de "Vaina Loca" o con la posibilidad de que cante en este género musical.



Además le criticaron que hace unas semanas se habría negado a colaborar con el colombiano Maluma por asegurar que sus canciones denigran a las mujeres.



Entre los comentarios se encontraban: "Pobre maluma. Y Ozuna que habla peor de las mujeres"; "Please no hagas regaetón. Tu música es bonita como para que la arruines"; "No mames, la ca... Selena Gomez", fueron algunos de los comentarios.



Hasta el momento, ni la ex de Justin Bieber, ni el cantante de música urbana, han revelado si harán una colaboración.