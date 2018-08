Emma Watson se alista para unirse al elenco de la película Little Women

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La guapa actriz Emma Watson ya está en conversaciones para unirse a la artista y directora Greta Gerwigs en la cinta Little Women (Mujercitas).



Según fuentes cercanas a la joven, de 28 años de edad, Watson estaría interpretando el papel originalmente destinado a Emma Stone, quien no pudo unirse al proyecto debido a otras obligaciones.



Por su parte, celebridades como Meryl Streep, Laura Dern, Saoirse Ronan, Timothee Chalamet y Florence Pugh están en negociaciones para aparecer en la adaptación de la novela clásica Louisa May Alcott.



Little Women sigue la vida de las hermanas Amy, Jo, Beth y Meg y su madre en la época de la Guerra Civil en Massachusetts mientras crecen.



Ante esta noticia, los comentarios de los fans de Emma Watson no se han hecho esperar en las redes sociales, quienes se mostraron contentos por la estrella.