Cantante Aretha Franklin tras su muerte dejó una increíble fortuna

MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS.- La cantante estadounidense Aretha Franklin dejó 80 millones de dólares (equivalentes a mil 920 millones de lempiras) de herencia, la Reina del Soul murió el pasado el 16 de agosto, debido a un cáncer de páncreas.



Tras el fallecimiento de la artista se dio a conocer que la cantante no especificó en un testamento la forma de cómo sería repartida su fortuna, según el portal de El Clarín.com



Vea: El final de "The Big Bang Theory" será en 2019, después de su temporada 12



En base a las leyes del estado de Michigan en los Estados Unidos, el dinero de Aretha Franklin deberá repartirse en partes iguales entre sus cuatro hijos. Quienen según medios locales estarían de acuerdo con que el dinero de su madre se distribuya de manera equitativa.



La Reina del Soul durante su carrera logró ganar 18 Premios Grammy y más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, además fue la primera mujer que entró al Salón de la Fama del Rock and Roll y también cantó en la ceremonia de inauguración de dos presidentes Bill Clinton y Barack Obama.

El nombre de sus cuatro hijos son Ted White Jr., Kecalf Cunningham, Clarence Franklin y Edward Franklin. Aretha Franklin murió a los 76 años dejando un gran legado artístico.



La canción que convirtió Aretha en la diva de Memphis, que mezclaba el gospel en los sesenta con la música secular, fue la canción "Respect". Después llegaron otras canciones que terminaron de consagrarla como una estrella indiscutible.