Ivonne Montero defiende a Fabio Melanitto y asegura que “no era un asesino, ni ratero”  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La actriz Ivonne Montero rompió el silencio sobre las acusaciones que vinculan a su fallecida expareja Fabio Melanitto con actos delictivos.

“No era matón, no era asesino ni ratero”, aseguró la también cantante durante una conferencia de prensa realizada el lunes por la tarde.

Montero descartó que la muerte del exintegrante del grupo UFF fuese por ajuste de cuentas. "No lo creo, era una persona que le gustaba el trabajo", manifestó.



En cuanto a los rumores que vinculan al padre de su hija, Antonella, con el narcomenudeo indicó que "no consumía nada, apenas y tomaba".



También habló sobre la relación de Melanitto con su hija y declaró que "solo fue un padre que no estuvo".



De igual manera, la mexicana se refirió al tatuaje que ambos se hicieron cuando eran pareja y aseguró que aún lo tiene ya que para ella representa "época de amor, de ilusión, de cosas bellas".

Por último, Ivonne indicó que si pudiera hablar nuevamente con Melanitto le daría otra oportunidad para ver a su pequeña.

Fabio Malanitto fue asesinado el 16 de agosto de cinco disparos en la cabeza. Hasta el momento las autoridades mexicanas no ha dado con el paradero del asesino, pero indicaron que el caso está es proceso de investigación.