Los Premios MTV impactan, por las razones equivocadas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Con la mayoría de los grandes artistas de música ausentes — de Beyonce a Bruno Mars — los Premios MTV a los Videos Musicales carecieron de poder estelar y se sintieron sosos, y cuando impactaron fue por las razones equivocadas.



Camila Cabello derrotó a Drake, Mars, Cardi B, Ariana Grande y Post Malone como artista del año. "No puedo creer que esto es para mí", dijo Cabello el lunes en el escenario.

Nosotros tampoco.



Cabello hizo lo impensable más tarde en el show cuando se llevó a casa el máximo premio _ video del año _ por “Havana”. La canción de Cabello fue un éxito No. 1 y, de los nominados en esta categoría, era el segundo más visto después de “God’s Plan” de Drake. Pero eso en parte es porque “Havana” se lanzó el año pasado mientras que los otros videos debutaron este año.



Fue el momento más sorpresivo de la noche y un mensaje claro de MTV: los que no vengan serán castigados; los que asistan, recompensados.



Grande ganó mejor video pop y Post Malone canción del año. Drake, el artista más exitoso del año pasado, no se llevó un solo galardón. Beyonce, Jay-Z, Rihanna y Kendrick Lamar fueron restringidos a honores técnicos, como edición, dirección de arte, cinematografía y efectos visuales. Y “This Is America” de Gambino obtuvo los premios a la mejor dirección, coreografía y video con un mensaje.



El espectáculo volvió a decepcionar cuando Jennifer López, Cardi B y DJ Khaled ganaron mejor colaboración por "Dinero" — una canción que no llegó más allá del No. 80 de la lista Hot 100 de Billboard — superando el éxito de Bebe Rexha y Florida Georgia Line que barió récords, "Meant to Be”, y el popular remix de Mars y Cardi B de "Finesse".



Y entonces vino el homenaje a Aretha Franklin, un momento que Madonna hizo, bueno, completamente sobre Madonna.



La emblemática estrella pop divagó y divagó sobre los inicios de su carrera, para informar finalmente a la audiencia que cantó un tema de Franklin en una audición decisiva para ella.



“Nada de esto hubiera pasado sin nuestra dama del soul”, dijo. “Ella me llevó hasta donde estoy hoy. ...Quiero agradecerte Aretha por empoderarnos a todos. ...Que viva la reina”.



Antes de eso, MTV mostró un video de Franklin, quien murió la semana pasada, cantando “I Say A Little Prayer”.



Los números musicales de los VMAs (como también se les conoce a estos premios por sus siglas en inglés) carecieron de brillo en general: Grande, acompañada por varias bailarinas, aburrió con su interpretación de "God Is a Woman", pero agregó algo de emoción cuando fue acompañada por su madre, su abuela y su prima en el escenario al final de la actuación. Travis Scott, cuyo álbum es No. 1 por segunda semana consecutiva, tuvo una gran energía en el escenario, pero él número se sintió más como del cantante James Blake, quien participa en el disco de Scott y cantó tanto como él.



El astro colombiano Maluma, que estaba doblemente nominado en la categoría de música latina, ofreció una actuación más animada. Pero lo mejor de la noche fue López, quien protagonizó el número más enérgico de la noche antes de recibir el Premio Michael Jackson Video Vanguard a la trayectoria.



La estrella neoyorquina de origen puertorriqueño empezó lento pero pronto fue tomando fuerza al interpretar viejos éxitos como "Jenny from the Block", ''I'm Real" — acompañada por Ja Rule— y "All I Have", que mostró el rango vocal de la habilidosa bailarina.



Y más emocionante aún fue su divertido de aceptación, en el que les agradeció a sus hijos, a su madre y su pareja, Alex Rodríguez, todos ellos sentados entre el público.



Con lágrimas en los ojos miró a sus "dos angelitos", como los llamó, y dijo: "Estoy aquí parada más fuerte y mejor que nunca ... gracias a ustedes, Max y Emme". También llamó "mi alma gemela" a Rodríguez, quien filmó su actuación con su celular.



"Mi vida es más dulce y mejor contigo en ella", le dijo.



Mientras el discurso de López llegó al corazón, el de Cardi B hizo reír. La rapera, una flamante mamá conocida por su sentido del humor, "abrió" el espectáculo no con un número musical sino con un tierno sketch: apareció en el escenario cargando lo que parecía un bebé envuelto en una manta para luego revelar que de hecho se trataba de un trofeo que había recibido momentos antes en la alfombra roja por su éxito No. 1 con Bad Bunny y J Balvin "I Like It".



También ganó mejor artista nuevo y al aceptar el premio contó que la gente le dijo que estaba "jugando con su carrera" cuando decidió convertirse en madre.



"Tuve un bebé, estuve embarazada y ahora todavía estoy ganando premios", dijo.



También pareció dirigirse a Nicki Minaj, que mientras promovía su nuevo álbum la semana pasada criticó que otros músicos contratan fans para que oigan su música.



Cardi B dijo que estaba bendecida con fans "que no se pueden comprar", mirando a la cámara y soltando una grosería.



Nicki Minaj ganó el primer premio entregado en la ceremonia televisada, a mejor video de hip hop. La rapera, que ha sido tendencia esta semana tras haber tuiteado molesta sobre porqué su álbum debutó de No. 2 detrás del de Travis Scott, proporcionó el primer momento censurado con un pitido cuando le dijo a la audiencia que oiga su programa de radio en Apple Music esta semana para escuchar "a quién (grosería) irá el premio del día".



Hubo un momento político cuando Logic fue acompañado en el escenario por un grupo de jóvenes inmigrantes con camisetas en las que decía "Todos somos seres humanos", en protesta por la política del gobierno del presidente Donald Trump de separar familias en la frontera de Estados Unidos y México. El rapero, más conocido por el himno de prevención de suicidios "1-800-273-8255", llevaba una camiseta en la que decía "(Grosería) el muro".



Grande ganó mejor video pop y le agradeció a su prometido Pete Davidson "por existir".



En cuanto a los principales nominados, Beyonce y Jay-Z estaban detrás de Cardi B con ocho postulaciones por "Apesh--t", filmado en el museo del Louvre en París. "This Is America" de Gambino, sobre el racismo y la violencia armada en Estados Unidos, tenía siete, al igual que "God's Plan" de Drake, quien donó un millón de dólares a residentes de Miami en su clip.



Avicii, fallecido en abril, ganó mejor video dance por "Lonely Together" con Rita Ora.