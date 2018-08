"Celoso" de Lele Pons es la sensación en YouTube

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Lele Pons decidió que su primer sencillo en solitario fuera un reggaetón en español, “Celoso”, en parte por el gran momento que está viviendo la música latina. Pero a diferencia de muchos éxitos actuales del género urbano, con letras sexualmente explícitas, quería cantarle más bien a la mujer independiente.



“Yo no quería una canción que fuera como ‘¡Ah, quiero tener sexo! Quiero esto, o a los hombres", dijo Pons a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente. “Quería una canción que fuera como que ... él es celoso de una mujer que es independiente que no quiere nada que ver con los hombres y quiere disfrutar su vida como la quiere disfrutar, con sus amigas. Que no necesita de un hombre para completar su vida o ser feliz”.



El tema, su primero bajo Universal Music Group, fue producido y coescrito por DVLP y Fuego y lanzado el viernes no con uno, sino con dos videos musicales: uno en formato tradicional dirigido por Rudy Mancuso, y uno vertical exclusivamente para Spotify dirigido por Anwar Jibawi. (Ambos creativos de Shots Studios que han trabajado con Pons en sus populares videos humorísticos).



Los dos videos son completamente diferentes. El tradicional, en el que Pons hace el papel de empleada de un restaurante, es un plano secuencia que incluye cambios de vestuario, actuación y baile, por lo que tuvieron que ensayar dos días completos hasta lograr hacerlo todo en una sola toma. El vertical, diseñado para ver en pantallas de celulares, la muestra bailando sola o con otros estudiantes de una escuela secundaria.



“Creo que el de Rudy me gusta mucho porque cuenta una historia. El otro es súper interesante y me gusta porque es tan creativo, nadie ha visto algo así”, dijo Pons.



Nacida en Venezuela y criada en Miami, Pons es completamente bilingüe y bicultural. Es más conocida por sus videos humorísticos en Instagram, donde tiene más de 26 millones de seguidores, y YouTube, donde sus clips suman miles de millones de reproducciones.



El fin de semana fungió como coanfitriona de los Teen Choice Awards, un premio que ganó en 2016 como “mejor viner”, cuando todavía existía la aplicación Vine para compartir videos.



“Ay Dios mío, fue increíble de verdad. Estaba tan nerviosa, pero súper feliz y tenía una buena energía porque yo sabía que todo iba a estar bien”, dijo de la experiencia animando junto a Nick Cannon la ceremonia que se transmitió en vivo por la cadena Fox.



Y con su característica gracia se refirió a una breve caída que sufrió en el escenario: “Yo soy una persona que soy comediante, entonces si me pasa algo la gente va a decir ‘¡ah, esa es Lele!’. Cuando me caí, todo el mundo pensó que lo hice a propósito”.



Pons debutó en la música el pasado mayo con otro tema en español, “Dicen” con Matt Hunter, cuyo video suma más de 111 millones de vistas. El viernes por la tarde, en menos de 24 horas, el video de “Celoso” había superado el millón de reproducciones.



Pese a que sus videos humorísticos son mayormente en inglés, Pons decidió cantar en español “porque me viene más fácil”, dijo. “Y me gusta el reggaetón también. Siempre me ha gustado, tiene mucho ritmo”.



Sus planes son seguir grabando música en su lengua materna, aunque en un futuro le gustaría hacerlo en inglés. Este año también se estrenará como presentadora de la competencia de canto “La Voz... México”, cuya nueva temporada arranca el 14 de octubre en Televisa.