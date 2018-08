¿Qué pide Meghan Markle para hablar de nuevo con su padre Thomas?

LONDRES, INGLATERRA.- Es conocido que la relación entre Meghan Markle y su padre Thomas no es la mejor. Recientemente una amiga de la duque de Sussex reveló al Daily Mail que la actriz no hablará con su progenitor hasta que no se comunique con ella de una "manera respetuosa".

La fuente dijo que "la única razón por la que Meghan todavía no ha hablado con su padre es porque hasta el momento no se ha comunicado con ella de una forma respetuosa", además, explicó que "Thomas ha hablado más con la prensa que lo que verdaderamente ha intentado comunicarse con su propia hija".

La última vez que la esposa del príncipe Harry habló con el exdirector de iluminación en cine (su padre) fue en mayo, tiempo después de la boda real. ¡No cabe duda que la relación entre padre e hija cada vez es menor!

La última pelea, según el exdirector de cine, ocurrió cuando Meghan le pidió que cortara todo tipo de comunicación con su media hermana, Samantha, quien la ha descalificado en varias ocasiones ante los medios.