Policía: Amenaza de bomba pone fin a concierto de Rascal Flatts

INDIANA, ESTADOS UNIDOS.-Una amenaza de bomba es lo que llevó a la abrupta cancelación del concierto de Rascal Flatts en Indiana la semana pasada, dijeron las autoridades.



El departamento del alguacil del condado de Hamilton dijo que la amenaza de bomba hecha el jueves por la noche para el Ruoff Home Mortgage Music Center en un suburbio de Indianápolis fue considerada un peligro creíble. El departamento dijo la noche del lunes en un comunicado que no difundirá detalles sobre la amenaza mientras la investigación esté en curso.



No se ha hecho ningún arresto de momento.



El grupo de música country no volvió al escenario para el esperado bis, tras lo cual se informó al público por medio de un anuncio que el espectáculo había terminado. Guardias de seguridad indicaron a la audiencia que evacuaran el anfiteatro al aire libre.



Rascal Flatts dijo en Twitter que todos pudieron salir sanos y salvos y agradeció la comprensión de sus fans.