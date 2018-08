7 cosas que no sabías del inolvidable cantante Freddie Mercury

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bien dicen por ahí que "nada está oculto en la tierra", y a Freddie Mercury, un gigante en el mundo de la música y líder de una de las más grandes bandas de todos los tiempos: Queen.



No obstante, aunque fue muy conocido por esa potente e imponente voz que poseía, en ocasiones se ha mencionado muy poco sobre Mercury, por eso te invitamos a conocerlo más a fondo:

1) Su nombre real no era Freddie y su apellido tampoco Mercury

El vocalista de Queen realmente se llamaba Farrokh Bulsara. El nombre con el que siempre se le conoció lo adoptó luego que sus compañeros no pudieran pronunciar Farrokh; el apellido lo adoptó de una canción que escribió llamada My Fairy King en la que plasmó la frase Mother Mercury, look wath they've done to me.

2) Fanático de los gatos

El talentoso Freddie era tan dedicado a los felinos, que no solo tenía uno.



Tanto era su amor por ellos, que en las paredes de su casa colgaban varios retratos de ellos y cada vez que viajaba por un largo tiempo, los llamaba al teléfono de la persona que se los ciudaba.



3) Vergüenza por sus dientes

El músico estaba tan traumado por la prominencia de sus dientes que pensaba hacerse una cirugía correctiva. No obstante, el pánico de que la misma pudiera dañarle su voz privilegiada, evitó que lo hiciera.



4) Colaboración de dos grandes

Freddie Mercury intentó grabar algunos temas con el rey del pop, Michael Jackson.

A pesar de que sí lograron hacer algunos demos, Freddie abandonó el proyecto porque Jackson insistía en llevar al estudio de grabación una Llama bebé que tenía como mascota.



5) Un hombre reservado

Freddie casi nunca daba entrevistas. Su hermetismo sorprendía en una época en la que los medios de comunicación anhelaban retratar esa vida "loca" que llevaba.



“Soy famoso por no hablar con la prensa”, decía el 'orgulloso artista'.



6) La mujer de su vida

Para nadie es un secreto que el cantante tuvo múltiples relaciones homosexuales, sin embargo, tuvo una larga historia de amor con Mary Austin, a quien le dedicó melodías como Love of my life y en su testamento la nombró como dueña de una gran parte de sus bienes, además de los derechos de autor de sus canciones.



7) Solo lo reveló antes de morir

Freddie Mercury tenía sida pero se negaba a decirlo públicamente. Según su última pareja, Jim Hutton -con quien estuvo desde mi 1985-, Mercury habría contraído la enfermedad en 1987, sin embargo, le faltó valor para reconocerlo en una entrevista.



Ante esa situación, la prensa comenzó a mencionar que cada vez se le veía un aspecto diferente. Finalmente, Freddie se colocó la armadura de valentía y decidió decir su verdad.



El 22 de noviembre de 1991, el líder de Queen llamó al mánager de la agrupación, Jim Beach, a quien pidió redactar un comunicado que decía lo siguiente:



“Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco de sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí y soy famoso por prácticamente no dar entrevistas. Esta política continuará”.



Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de una bronconeumonía provocada por dicha falencia.



Mira aquí la infografía de las siete cosas que no sabías del vocalista de Queen:



