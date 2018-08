10 cosas que no sabías de la canción Bohemian Rhapsody

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A propósito de la llegada a los cines la película Bohemian Rhapsody en la que se resumirá la vida de la banda Queen y su líder Freddie Mercury, recorremos un poco de su historia para que desde ahora vayás bien preparado al cine.

Aunque el inolvidable artista Freddie Mercury ya no está en este mundo, su incomparable legado y excelente composición musical sigue trascendiendo de generación en generación.



Por ello, te mostramos 10 datos curiosos sobre uno de sus más grandes éxitos, Bohemian Rhapsody:



1) Pasos de gigante

Freddie Mercury comenzó a escribir la canción en su cama. Una noche despertó inspirado y aprovechando el piano que tenía en el respaldar le diio rienda suelta a su imaginación para plasmar sus ideas sobre Bohemian Rhapsody.



2) Otro nombre

Originalmente, la melodía iban a ser titulada 'The Cowboy Song' (La canción del vaquero).



3) Tiempo

Aunque Freddie inició a escribir su hit en 1968, Bohemian Rhapsody salió a la luz hasta 1975.



4) Menos uno

De las voces de los integrantes de Queen, la del bajista, John Deacon es la única que no aparece en este tema musical que con el pasar del tiempo se ha convertido en un himno.



5) Pocos lo han notado

El piano que aparece en el videoclip es el mismo que fue utilizado el el vídeo de Hey Jude de Paul MacCartney.



6) Sin vuelta atrás

Queen decidió que no interpretaría las partes de ópera de la canción en vivo.



7) Se dice fácil...

Hablando de las estrofas de Bohemian Rhapsody en ópera, se necesitaron aproximadamente dos semanas para grabarlas.



8) Galardón

Bohemian Rhapsody fue la única melodía con la que la banda recibió un MTV Music Award.



9) La creatividad no se hizo esperar

Algunos de los sonidos del tema fueron realizados colocando micrófonos dentro de tubos de metal.



10) Dejó huella

Bohemian Rhapsody es el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos en Reino Unido.



Mira aquí la infografía de las 10 cosas que no sabías del hit Bohemian Rhapsody: