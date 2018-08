Las fuertes críticas contra la hondureña Katheryne Banegas en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Fuertes críticas fueron las que recibió la talentosa hondureña Katheryne Banegas tras su presentación en el quinto concierto de La Academia.



La joven artista interpretó "No me acuerdo", de Thalía y Natti Natasha, melodía que no logró convencer al jurado calificador la noche del domingo.



"Yo no conecté contigo, sigue faltándoles el aire y tienen problemas de afinación", aseguró la cantante Edith Márquez.



No obstante, Horacio Villalobos dijo que el hit no le gustó para nada pero que la bella catracha lo hizo lucir "te veías guapísima y perfecta en la coreografía que te marcaron", expresó Villalobos.



La lluvia de malas noticias continuó cuando llegó el momento de que Edwin Luna diera su opinión, "desde mi punto de vista no me gustó, es la peor noche en cuestión vocal que yo escuché de ti".



El mal momento de Katheryne Banegas culminó con la crítica de Arturo López Gavito -juez de hierro-, quien se pronunció de la siguiente manera: "fue espantoso, horrible, horrendo, pero hay que decir algo importante, no estamos aquí para venir a ver cosas divertidas, estamos aquí para ver cómo evolucionan los alumnos".