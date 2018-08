Angélica María sufre una fuerte caída durante un concierto en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Recientemente Angélica María brindó un concierto en el Auditorio Nacional en México, donde la cantante sufrió una caída al tropezarse con una bocina en el escenario.



Tras el incidente, la artista se levantó y rió con su público para amenizar el penoso momento.



Por su parte, conocida por el humor que la caracteriza, Angélica Vale bromeó sobre la caída de su madre a través de su cuenta de Twitter: "¡amo a mi mamá! Además de su gran profesionalismo, hablo con ella, ahora mismo, que acaba de salir del escenario y me dice: '¡Ay mi amor, me caí arriba de una bocina, estoy bien, no sabes el trancazo, pero lo peor es que creo que se me rompió mi vestido!'".



De igual manera, los internautas no tardaron en comentar la inesperada situación que fue graciosa para muchos y trágica para otros.



Algunos de los fieles seguidores de la novia de México expresaron en redes sociales lo mucho que admiran a la también actriz por continuar con el espectáculo a pesar del accidente que sufrió.





¡Amo a mi mamá! Además de su gran profesionalismo, hablo con ella, ahora mismo,que acaba de salir del escenario y me dice: “¡Ay mi amor, me caí arriba de una bocina, estoy bien, no sabes el trancazo, pero lo pero es que creo que se me rompió mi vestido!”

