Príncipe Harry recibió una herencia más "jugosa" que su hermano William

LONDRES, INGLATERRA.- En las últimas semanas se ha hecho público que la "Reina Madre", bisabuela del príncipe William y Harry, les dejó una "jugosa" herencia antes de morir.



La exreina que murió hace más de 16 años decidió repartir un poco de su fortuna con sus nietos para que no tuvieran problemas económicos en el futuro.



Sin embargo, se conoció que el que recibió más dinero fue el nuevo duque de Sussex y no el heredero al trono de Inglaterra, pero no por preferencias de la difunta reina.



Se trata de que Harry tiene muy pocas posibilidades de llegar a sentarse en el trono, por lo que decidió "protegerlo" con una fuerte suma de dinero.



Se desconoce de cuánto fue la cantidad, pero si trascendió que tendrá lo suficiente para darle una buena vida a su esposa Meghan Markle y los hijos que piensen tener en el futuro.



William no recibió esta misma cantidad porque una vez que se convierta en el Rey de Inglaterra se beneficiará financieramente con una gran cantidad de billetes.

No se descarta que antes de que fallezca la reina Isabel II también comparta de su fortuna con sus nietos y bisniestos.