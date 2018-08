Rusia impide que una miembro de Pussy Riot salga del país

MOSCÚ, RUSIA.- Una miembro del grupo contestatario ruso Pussy Riot, Maria Aliojina, afirmó este miércoles que las autoridades fronterizas de un aeropuerto moscovita le impidieron salir de Rusia cuando se dirigía a un festival en Escocia.



"Pasado mañana (viernes), se realizará el primer espectáculo basado en mi libro 'Riot Days' en Edimburgo. Pero los tipos del servicio de la guardia fronteriza del FSB (exKGB) me dijeron que tenía prohibido salir del país", escribió en Twitter Maria Aliojina, quien participa en múltiples eventos culturales en el extranjero después de su encarcelamiento por una "oración punk" contra Putin en 2012.



La causa de esta prohibición podría ser que Aliojina no había purgado una pena de 140 horas de trabajos comunitarios, según su abogado, Alexéi Glujov, citado por la agencia de prensa oficial TASS.



Maria Aliojina fue condenada a esta pena por dos acciones no autorizadas cerca de la sede de los servicios rusos de seguridad (FSB) en Moscú, en diciembre de 2017 y abril de 2018.



En julio, un tribunal moscovita la condenó a una multa de 400.000 rublos por negarse a cumplir la pena.



Un espectáculo llamado "Pussy Riot: Riot Days", presentado como una mezcla de música punk y electrónica, de teatro y de imágenes documentales, forma parte de la programación del Fringe Festival de Summerhall, en Edimburgo, Escocia, del 10 al 19 de agosto.



Autora del libro en que se basa la obra, Maria Aliojina también tenía que participar en el acto como actriz y cantante, según las informaciones publicadas en la página oficial del festival.



La acción más conocida del grupo Pussy Riot remonta a febrero de 2012, cuando varias de sus miembros 'rezaron' una "oración punk" contra Vladimir Putin en una catedral de Moscú.