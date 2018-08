EL HERALDO abre convocatoria del VII Festival Internacional de Cortometrajes

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Este 2018 el diario líder vuelve a apostarle al desarrollo del cine con este proyecto que ha visibilizado el trabajo de los creadores hondureños a nivel nacional y latinoamericano desde 2012.



A partir de hoy queda abierta la convocatoria para el Festival de Cortos, y finalizará el viernes 31 de agosto.

Descargue las bases del VII Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO

Ajustes para esta edición

Este año se mantiene la duración de los cortos, que no debe exceder los 10 minutos, el tiempo mínimo se suprime (antes era de tres minutos).



También se elimina la recepción de las obras en las oficinas de diario EL HERALDO, y la única plataforma para inscripción será el sitio web FilmFreeway.



Ficción y documental siguen siendo las categorías del concurso, que también tendrá nuevas alianzas en esta edición. La apuesta del rotativo no es solo mostrar y reconocer el trabajo, sino también formar e incentivar la creación. Es por ello que una de las categorías será premiada con un taller en Cuba, y otra de las categorías será premiada con equipo de última generación.



Igualmente el Festival de Cortos mantiene las alianzas con festivales internacionales para potenciar la proyección de los cortos fuera de Honduras. El Festival Ícaro Internacional, Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, de Cuba, y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México; recibirán a los ganadores de Mejor cortometraje y Mejor documental, en las bases se especifica a qué evento irá cada ganador.



Patrocinadores

Desde la primera edición del Festival de Cortos EL HERALDO han sido varias las empresas que han dicho presente en este proyecto que nació en la Sala de Redacción de EL HERALDO.



City Mall y la Embajada de la República de China (Taiwán) son los patrocinadores; y como copatrocinadores se suman hotel Honduras Maya, Copa Airlines, Cocatel-Sony, Level 7 Studios, Cinemark, Film Honduras y go tv.



El festival también cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, Embajada de Cuba, Embajada de España y Centro Cultural de España en Tegucigalpa.