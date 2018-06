Meghan Markle decepciona con vestido de invitada Oscar de la Renta

LONDRES, REINO UNIDO

Meghan Markle, duquesa de Sussex, se apega a su antiguo estilo, incluso formando parte de la familia real, quienes tienen un estricto protocolo de vestimenta para sus apariciones públicas.

La duquesa acudió de invitada a la boda de Celia McCorquodale, prima de su esposo el príncipe Harry.

Para el evento Meghan eligió un vestido con estampado floral en tono azul de la firma Oscar de la Renta, atuendo que decepcionó a muchos, ¿por qué?

Dress is swamping her again? who’s doing the fittings on this poor girl ? #harryandmeghan #toobig #RoyalWedding #duchessofsussex #MeghanMarkle #needsanewstylist pic.twitter.com/K4tzZSH5vY