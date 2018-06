Miley Cyrus defiende a Selena Gomez por insulto que recibió

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS



La cantante estadounidense Miley Cyrus salió a la defensa de su amiga Selena Gomez tras haber sido fuertemente criticada por el famoso diseñador de Dolce & Gabbana.



La exestrella de Disney no pudo quedarse callada luego que Stefano Gabbana llamara "fea" a la ex de Justin Bieber.



El mal comentario lo hizo el famoso diseñador en una publicación en Instagram de The Catwalk Italia donde aparecía Gomez luciendo cinco diferentes vestidos en color rojo.



Ante esto, Miley dijo: "Bueno, lo que dijo ese imbécil... si es que realmente lo dijo es falso, es una total tontería. Ella (Selena) está increiblemete hermosa".



Además de reaccionar en favor de la cantante, también quedó claro que no hay rivalidad entre las dos exactrices infantiles.