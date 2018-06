Gobierno condecora a Darío Villanueva

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández condecoró a Darío Villanueva, director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), con la orden José Cecilio del Valle en el grado Gran Cruz Placa de Plata.



La entrega de la distinción se llevó a cabo en el Salón Morazán de Casa Presidencial, con la participación de funcionarios de gobierno, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la Academia Hondureña de la Lengua (AHL).



“En nombre del pueblo hondureño y en mi condición de presidente de la República, estrecho con simpatía y cariño su diestra, don Darío Villanueva, para ratificar la hermandad en el idioma de Cervantes, Góngora, Quevedo y Juan Ramón Molina, ocasión que aprovecho para mostrar la continuidad en el respaldo que mi gobierno le ha dado a la Academia Hondureña de la Lengua (AHL) y a la Asale, fundada en 1951”, puntualizó el mandatario.



Darío Villanueva, al ser condecorado, resaltó el apoyo brindado por el presidente Hernández a la AHL. “Sepa, señor presidente que yo he seguido con mucha atención todo el desarrollo de los acontecimientos hondureños en los últimos tiempos y me siento muy feliz de poder, por una parte, ver todo lo que Honduras está expresándome de aprecio y afecto hacia mí, pero también manifestarle mi deseo del mejor gobierno en los años que usted estará al frente de Honduras”, señaló Villanueva.



“Me siento igualmente muy complacido por el hecho de que mis compañeros de la Academia Hondureña de la Lengua me han confirmado que usted y su gobierno han mostrado una especial sensibilidad hacia la academia de Honduras”, puntualizó.