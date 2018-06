“Ocean's 8” destrona a “Solo” en taquilla

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

La nueva versión femenina de "Ocean's 8" le quitó la corona de la taquilla a "Solo: A Star Wars Story" con 41,6 millones por venta de boletos en cines de Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana, de acuerdo con las cifras finales divulgadas el lunes.



La producción de Warner Bros.-Village Roadshow, que costó cerca de 70 millones de dólares, debutó ligeramente por encima de las expectativas y creó un nuevo récord para la franquicia de "Ocean's", sin contar la inflación.

Las reseñas fueron mixtas para la nueva entrega con protagonistas femeninas y actuaciones de Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway. El público que fue 69% femenino, le dio una calificación de B-plus en CinemaScore.



"Solo" cayó rápidamente al segundo puesto con 15,7 millones en su tercer fin de semana. La cinta de terror "Hereditary", protagonizada por Toni Collette, debutó en cuarto lugar con 13,6 millones, estableciendo un nuevo récord para la empresa A24, la distribuidora independiente detrás de éxitos como "The Witch" y "Moonlight". "Hereditary" es el primer largometraje del director Ari Aster y ha sido celebrada como la película más espeluznante desde su estreno en el Festival de Cine de Sundance aunque el público le dio una calificación mala, D-plus, en CinemaScore.



La que tuvo menos éxito fue "Hotel Artemis" protagonizada por Jodie Foster. El estreno de Global Road, protagonizada también por Sterling K. Brown, Dave Bautista y Charlie Day, tuvo un empeño decepcionante con 3,2 millones.



A continuación las 10 películas con los mayores ingresos de taquilla de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma especializada comScore.



1. "Ocean's 8", 41,6 millones de dólares

2. "Solo: A Star Wars Story", 15,7 millones

3. "Deadpool 2", 14,1 millones

4. "Hereditary", 13,5 millones

5. "Avengers: Infinity War", 7,2 millones

6. "Adrift", 5,2 millones

7. "Book Club", 4,2 millones

8. "Hotel Artemis", 3,2 millones

9. "Upgrade", 2,3 millones

10. "Life Of The Party", 2,1 millones