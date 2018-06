Residente con “mucha hambre” de tocar en vivo 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS



Residente dice que él y sus músicos tienen “mucha hambre” de tocar ante grandes públicos, y el lunes sumó nuevas fechas a su gira en Estados Unidos.



El astro puertorriqueño de la música urbana ahora se presentará también en Houston el 31 de agosto, Dallas el 1 de septiembre, San Antonio el día 2 y Denver el 13.

Previamente había anunciado fechas a partir del 25 de agosto en Miami, Orlando, Atlanta, New Orleans, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Chicago, Boston, Washington, Filadelfia y Nueva York, donde cerrará el 22 de septiembre el HULU Theater del Madison Square Garden.

“Para mí toda la gira, desde que empiezo ahora de nuevo en Madrid el 28 (de junio) hasta que termine en diciembre, va a ser muy sólida”, dijo el exintegrante de Calle 13, también conocido por su verdadero nombre de René Pérez Joglar, quien antes de llegar a Estados Unidos pasará por España, Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania. “Tenemos mucha hambre y muchas ganas de tocarle a mucha gente”.



“Lo hemos estado haciendo y eso se nota cuando vas a los shows”, añadió. “Tú te das cuenta cuando un músico toca porque tiene que tocar y ya, y te das cuenta cuando un músico toca y se la vive completamente en el escenario. Nosotros nos la vivimos en cada uno de los conciertos así, con esa fuerza”.



El mes pasado el laureado músico se presentó ante unas 40,000 personas en el Estadio Hiram Bithorn en su natal Puerto Rico. Fue su primera actuación en la isla como solista con su producción homónima, "Residente".

“Fue grande para mí poder presentarme ahí en el estadio de béisbol, que es el lugar más grande que tiene para presentaciones en vivo el país”, manifestó. “Había mucha energía, la banda es espectacular en vivo también. Fue muy emotivo por todo lo que está pasando en Puerto Rico y por todo lo que ha pasado. Fue un gran momento ... y lo que más importa es que se disfrutó”.



Puerto Rico aún se recupera del devastador paso del huracán María, que el pasado septiembre dejó a miles sin hogar y ocasionó el mayor apagón en la historia de la isla. La cifra oficial de muertos se mantiene en 64, aunque algunos estiman que podría ser de cientos e incluso de miles.



Cantar “Hijos del cañaveral” en la tierra a la que le escribió este tema fue especialmente emocionante, aun cuando la compuso antes de María.



“Fue súper emotivo y bonito, porque ... la había cantado en los Grammys, la había cantado en diferentes países, pero no en mi país”, dijo. “Ese tema es para el país. ... Y nada, la gente yo sé que lo sintió igual de fuerte y emotivo”.



Residente, cuyo sencillo más reciente es “Sexo”, con Dillon Francis e iLe, dijo que este año planea seguir lanzando una serie de canciones de este corte _ “que duren tres minutos, que sean divertidos y que tengan inteligencia” pero que no le tome mucho tiempo escribir _, y que quizás al final los empaque en un disco, aunque aún no está seguro.



“‘Sexo’ forma parte de mi repertorio de temas como ‘Atrévete’, temas nítidos, chéveres pero accesibles y que les dedico tiempo pero no el mismo que le dedico a un proyecto como ‘Residente’”, dijo el artista, quien para ese álbum pasó dos años viajando por el mundo en busca de sus ancestros, inspirado en pruebas de su ADN. “Ya el otro año pues haré otra cosa distinta”, señaló.