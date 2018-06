Angie Vijil, la barbie de Sabanagrande

Tegucigalpa, Honduras

Angie Gabriela Vijil Nieto ha dado un gran giro en su carrera como modelo, ya que gracias a su belleza y talento por primera vez Sabanagrande tendrá representación en el certamen Miss Mundo Honduras, que se llevará a cabo este 16 de junio en el Salon Majestic, Hotel Quinta Real en La Ceiba.



Su faceta como modelo inició desde que era apenas una adolescente, ya que desde siempre su esbelta figura y su carisma destacaron en importantes eventos de su comunidad. A sus 21 años, la joven oriunda de la tierra de las rosquillas ya ha participado en certamenes como jurado calificador, en pasarelas nacionales, editoriales de moda y pasarelas de campañas publictarias para prestiosas firmas de moda locales.



Su hermoso rostro también ha sido imagen de famosas marcas de cosméticos como Agape Mineral Make Up y otras. También ha sido una de las musas favoritas del diseñador hondureño Vicente Sánchez.



Vijil es una habitante muy activa dentro de su pintoresca comunidad, pues no solo se conforma con poner en alto el nombre de su municipio en concursos de belleza y pasarelas, además apoya importantes iniciativas solidarias para personas de escasos recursos.



Su participación en este certamen la llena de orgullo y refuerza su compromiso de llevar a la cima a su querida Sabanagrande, "quiero agradecer a todas esas bellas personas que con sus comentarios me motivan a dar lo mejor de mí para dejar en alto a mi hermosa Sabanagrande... las palabras no alcanzan para expresar la felicidad de portar el bello nombre de mi bella natal" expresó la agracidada concursante en una de sus redes sociales.



Las aspiraciones de Gabriela no se detienen ya que para ella el modelaje es una experiencia muy enriquecedora para su vida y que no basta con ser bella, ya que combina perfectamente su pasión por el

mundo de las pasarelas y sus estudios.



Miss Sabanagrande Mundo 2018 es maestra de eduación primaria egresada de la Escuela Normal Mixta "Pedro Nufio", se graduó con honores destacandose entre las cinco mejores alumnas de su carrera. Actualmente es pasante de la carrera de Quimica y Farmacia de la UNAH.



Le gusta cantar y de niña siempre participó en el coro de su iglesia además impartía clases de canto como maestra voluntaria a varios niños de su comunidad.



"Porque la Belleza es la Fuerza de mi voz" es el lema que acompaña al certamen dirigido por Eduardo Zablah en su edición 2018, donde esta guapa jovencita representará a Sabanagrande. Si desea apoyar a Angie Gabriela Vijil Nieto puede hacerlo ingresando a la página de facebook Miss Mundo Honduras Belleza Nacional, entre a la foto de ella y dele "me gusta" y comparta la publicación.

Datos sobre ella...

Nombre completo: Angie Gabriela Vigil Nieto

Lugar de nacimiento: Sabanagrande, Francisco Morazán

Edad: 21 años

Fecha de nacimiento:28 de noviembre de 1996

Ocupación: Pasante de la carrera de Química y Farmacia

Pasatiempo: Cantar y modelaje.

Pasarelas: Rosso, Kavash y editoraies de moda.

Libros favoritos: Blanca Olmedo y La tregua.

Estatura: 1.75m