La literatura, una forma de resistencia

A pesar de todo, la literatura sigue conservando su fuerza.



Pero, ¿a pesar de qué? A pesar de la literatura fácil, de la falta de ideas y de imaginación, y del hecho de que ahora cualquiera puede escribir un libro sin que haya una estructura y un estilo.



Y fue precisamente para hablar de literatura que nos reunimos con el poeta argentino Jorge Boccanera; el poeta, traductor y editor italiano Emilio Coco, y el editor italiano Walter Raffaelli, quienes fueron los invitados en la segunda edición de la Semana Alicanto, organizada por el poeta Rolando Kattán y su grupo de colaboradores.



Los escritores y editores participaron en conversatorios y lecturas de poesía durante la jornada que se realizó en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Teatro Nacional Manuel Bonilla (TNMB).

Publicación de antología Emilio Coco será el traductor al italiano de una antología de poesía hondureña que publicará Walter Raffaelli en Italia, con el sello de Raffaelli Editore.

Entre una actividad y otra, los invitados se reunieron con EL HERALDO para hablar sobre literatura y específicamente poesía, tema que los convocó en la Semana Alicanto.



Walter Raffaelli dijo en entrevista que la literatura es una forma de resistencia, “es importante salvaguardar la palabra, porque sin ella no es posible que haya ideas”... "La literatura es una forma de resistencia... la poesía es la fuerza máxima de resistencia".



Jorge Boccanera retomó las palabras del italiano y acotó que ante el panorama actual, mencionado al inicio de este texto, parecía que la literatura iba a decaer, pero él considera que ese pronóstico no podrá apagar su fuerza.



No obstante el trabajo de los escritores no es fácil, Coco mencionó que en Italia ellos no tienen el poder de cambiar las cosas, que es muy difícil que esto ocurra cuando quienes gobiernan no se interesan por la literatura, por ende no le dan a la misma la importancia que debería tener en las sociedades. Lo mismo sucede en Honduras.



Respecto a esto Boccanera expresó que grandes poetas como César Vallejo, Pablo Neruda y Gabriela Mistral “tenían incidencia en la realidad, yo creo que tenemos que volver a esto, sin escribir panfleto, pero tener una posición y buscar tener una incidencia en la realidad; como intelectuales debemos tener posiciones tomadas sobre lo que está pasando”.



Sobre la vinculación de la poesía con la política y la sociedad, Raffaelli dijo que la poesía tiene un problema y una ventaja: que “permanece subalterna a la economía, la poesía es pobre, y esto podría ser un problema; pero también es una ventaja, porque el hecho de estar subalterna a la economía le da libertad".