“Luciérnaga de otoño”, una obra que surge del silencio

Tegucigalpa, Honduras

“Perdido en medio del tumulto chino, / siento un mutismo de vieja araucaria. / No me abandones lengua natal / como a un inerme colibrí en la plaza, / lo que reina en el cielo de mi boca / es el polvo y el derrumbe de Babel...”.



Son los primeros versos de “Luciérnaga de otoño”, el nuevo poemario de Rolando Kattán, que surge de un silencio que nada más es roto por las múltiples manifestaciones de la lengua.



Cuenta el poeta que el libro busca un nuevo discurso poético dentro de su obra y que nació de una experiencia que tuvo en China, “donde me encontré con el mutismo absoluto, no entendía la lengua ni los ideogramas ni las señales, y me di cuenta que el mutismo en realidad no existe, que a pesar de que estemos en un lugar bajo cero entendimiento, las cosas siempre empiezan a hablar”, dijo Kattán.

Portada de la nueva obra del escritor.





Esta situación enfrentó al escritor con la necesidad de ver todo aquello que habla más allá del lenguaje, “cuando estamos en territorios sombríos y empezamos a ver que la luz de la lengua, como la luz de una luciérnaga, siempre va a aparecer”, expresó.



“Luciérnaga de otoño” habla sobre la lengua, los dioses de la antigüedad, el recuerdo, el instinto, el amor, las lecturas que se hacen a lo largo de la vida, “va explorando poco a poco cada uno de esos aspectos que tienen una lengua propia”.



Si su libro “El árbol de la piña” está escrito en prosa y “Animal no identificado” en verso libre, en el caso de “Luciérnaga de otoño” el autor se inclinó por el verso, una elección que él considera forma parte de una madurez individual, “y quiero hablar de la madurez como la experiencia de vivir diferentes manifestaciones estéticas”, señaló. Busque “Luciérnaga de otoño” en las librerías Soto, Metromedia y Mundo Literario.



Libro publicado en Italia

Raffaelli Editore, de Italia, publicó un poemario de Rolando Kattán. Un Paese tra le Fronde (“Un país en la fronda”) está integrado por poemas con su traducción en italiano.



La editorial es propiedad del editor Walter Raffaelli, que recientemente estuvo en Honduras en el marco de la Semana Alicanto.