“Solo” decepciona en la galaxia de “Star Wars”

Nueva York, Estados Unidos

El alcance de la galaxia muy, muy lejana podría no ser tan vasto como se había pensado antes.



“Solo: A Star Wars Story” no tuvo tan buenos resultados en taquilla en el fin de semana largo por el Día de los Caídos en Guerra y sumó unos 103 millones de dólares por venta de boletos de jueves a lunes.



La mayoría de las películas sueñan con tener un estreno de ese tamaño, pero el estándar de una cinta de “Star Wars” es diferente, al final de cuentas.



“Solo”, que cambió de directores a la mitad de la producción costó más de 250 millones de dólares y se esperaba que recaudara unos 150 millones en su estreno.

Por primera vez la gigante de “Star Wars” se vio apabullada en taquilla. Es el peor estreno para una película de la franquicia, haciendo incluso que las acciones de Disney retrocedieran 2,5% el martes.



Nadie necesita correr por las calles en pánico gritando “¡salven a los wookies!”, pero por primera vez desde que Disney adquirió Lucasfilm en 2012 por 4.050 millones de dólares, el potencial de ganancias dentro de la saga espacial de George Lucas ya no parece ilimitada.



En vez de comenzar una nueva trilogía de Han Solo, la decepcionante llegada de “Solo” únicamente amplió las dudas alrededor de uno de los más grandes activos en el cine. ¿No hay un cineasta fuera de J.J. Abrams que pueda ganarse tanto a los fans de la vieja guardia como a los nuevos?, ¿qué tan fieles tienen que ser las secuelas y las películas derivadas de las originales?, ¿hay alguien en China a quien le importen los sables de luz?



“Creo que sabían que tenían un problema hace mucho tiempo”, dijo Jeff Bock, analista especializado de taquilla para Exhibitor Relations. “¿Qué? Si un 75% de los directores son despedidos y no terminan la película, tienes problemas internos”.



Esos problemas llegaron a su punto álgido en “Solo” donde los cineastas Phil Lord y Christopher Miller fueron reemplazados durante la filmación por Ron Howard, quien llevó la película a una dirección menos irreverente que se mantuvo más cercana al guion coescrito por Lawrence Kasdan, el guionista veterano de “Star Wars” de películas como “El imperio contraataca” y “El regreso del Jedi”. Alguna vez imaginada como una precuela estilo western, “Solo” se convirtió en una batalla existencial sobre el tono de “Star Wars” mientras Lucasfilm luchaba por encontrar el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo.



“Así es el negocio de las películas ahora, y estas son las que están actualmente en los cines, debe ser una lucha constante”, dijo Kasdan en una entrevista previa al estreno de la película. “Y hay algo más cuando haces una película de ‘Star Wars’. Te encuentras a gente en Inglaterra ... que han trabajado en ella intermitentemente por 40 años. Eso es casi como un culto. Tienes a la misma gente que ha trabajado en el vestuario de Chewie desde la película original, que siguen trabajando en él”.



Encontrar la manera de impulsar “Star Wars” para mantener su lazo espiritual con la trilogía original de Lucas se hará cada vez más complicado. La siguiente película es el Episodio IX, que dirigirá J.J. Abrams después de que fuera despedido Colin Trevorrow. Pero tras esa película que cerrará la tercera trilogía de Star Wars en 2019, hay planeadas secuelas y spinoffs.



El guionista y director de “Los últimos Jedi” Rian Johnson está desarrollando otra trilogía de la línea principal de las películas. Los creadores de “Game of Thrones” D.B. Weiss y David Benioff escribirán y producirán una serie aparte de películas de “Star Wars”. Jon Favreau escribe y produce una serie con actores para la plataforma de streaming de Disney. James Mangold (“Logan”) escribirá una película de Boba Fett. También ha habido rumores por mucho tiempo de una cinta derivada de Obi-Wan Kenobi y el próximo año Disney agregará pueblos de “Star Wars” a sus parques de diversiones.



La letanía de estrenos ha, para algunos, diluido el poder de “Star Wars.” “Solo” se estrenó sólo cinco meses después de “Los últimos Jedi”, haciendo que algunos se pregunten si el público está mostrando señales de una fatiga de “Star Wars”.



“Esas tres películas que se estrenaron recaudaron más de 4.000 millones. Esta es nuestra cuarta película que en nuestro cuarto año con la franquicia de Lucasfilm”, dijo Dave Hollis, jefe de distribución de Disney. “Se siente un poco prematuro hablar de fatiga, también planeamos nuestros estrenos de películas de ‘Star Wars’ en las mismas salas donde planeamos películas del Universo Marvel. Y tuvimos ‘Thor’, ‘Black Panther’ e ‘Infinity War’ en noviembre, febrero y mayo y todas fueron muy exitosas”.



Pero si “Star Wars” se puede marvelizar todavía está por verse. Aunque las adaptaciones, venta de productos y la fuerza cultural de “Star Wars” siguen siendo enormes en la industria, todo se alimenta principalmente de esa trilogía original como lo constata el 64% del público de “Solo”, que tenía más de 25 años.



Y a su huella internacional le hace falta un dedo gordo: China, donde las primeras películas de Lucas no se estrenaron y ha tenido poco interés en las nuevas entregas de “Star Wars”. “Los últimos Jedi” sobrevivió sólo una semana en cines chinos. “Solo”, que recaudó unos relativamente insignificantes 65 millones de dólares a nivel internacional, tuvo un resultado aún peor en China con 10,1 millones, pese a ser el segundo mayor mercado del mundo en el cine, un agujero negro para cualquier éxito de taquilla mundial en la actualidad.



“Probablemente China requiera una conversación más larga y probablemente un desarrollo más largo de estrategia para introducir en muchos casos personajes que otros países han tenido el beneficio de crecer con ellos”, dijo Hollis. “Así que tendremos que trabajar en eso”.



Bock considera que Lucasfilm necesita ser más creativo con “Star Wars”, confiar en los cineastas para experimentar, probar con una película clasificada para adultos y hacer todo lo que se necesite para impulsar su popularidad en China. “Si eso significa contratar a Dwayne Johnson para la próxima entonces haces eso”, dijo Bock. “Él es un reparador de franquicias”.



Pero la mejor solución para “Star Wars” podría ser más sencilla. Más de la mitad de las películas de “Star Wars” retratan los eventos que llevaron a “Una nueva esperanza”. “Solo”, “Rogue One” y la poco gustada trilogía de Lucas de 1999 a 2005 son preludios para lo que vendrá.



Así que sin importar los cambios que se necesiten en el universo de “Star Wars”, Lucasfilm podría empezar a hacer esto: Ver al futuro y olvidar la precuela.