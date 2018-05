Así respondió Dua Lipa a los rumores de un romance con Marco Asensio

Kiev, Ucrania

La cantante británica Dua Lipa respondió los rumores que la vinculan a un supuesto romance con el futbolista Marco Asensio, después de que el conjunto de Zidane ganara la final ante el Liverpool.

La nota, publicada por CNN Turquía, aseguraba que la artista y el jugador "pasaron la noche juntos".

Debido a las especulaciones Dua Lipa desmintió la información vía Twitter. “Nunca he estado con Marco Asensio y es muy poco probable que lo esté, puesto que mi agente, fan de Liverpool, nunca me lo perdonaría”, escribió.

Dua Lipa se ha convertido en uno de los nombres más relevantes de la música pop en todo el mundo gracias a su álbum debut.

Polémica

Marco Asensio está en el ojo del huracán después de que se le relacionara con Sofía Suescun, la actual concursante del reality Supervivientes, o con Mireya, la concursante malagueña de la última edición de "Operación Triunfo".



Este fue el tweet que publicó Dua Lipa:



I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe