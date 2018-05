Matan a cantante venezolano Evio Di Marzo durante un asalto en Caracas

Caracas, Venezuela

El cantante venezolano Evio Di Marzo, hermano del famoso intérprete Yordano, fue asesinado el lunes por la noche por delincuentes que intentaron robarle su carro en otro hecho que pone de relieve la alta criminalidad en Venezuela.



Yordano, radicado en Nueva York donde recibe tratamiento contra un cáncer reincidente, confirmó el crimen en un escrito que compartió en sus redes sociales la madrugada de este martes.



"Hoy en las calles de la ciudad a la que tanto le he cantado por todos sus matices, asesinan a mi hermano. Mi hermano menor se vuelve una estadística en una ciudad que cada día se vuelve irrecuperable", escribió Yordano Di Marzo.



El asesinato se registró en el sector Bellas Artes -centro de Caracas- cuando Di Marzo salía de una mezquita y fue abordado por ladrones para quitarle su vehículo. Al negarse a entregarlo lo hirieron mortalmente, según reseñaron periodistas locales.



Evio, recordado por temas como "Yo sin ti no valgo nada", fue trasladado al hospital público Miguel Pérez Carreño, pero ingresó sin signos vitales. Tenía 10 hijos.



Di Marzo, de 64 años, fundó la agrupación Adrenalina Caribe que marcó tendencia en Venezuela durante la década de los ochenta.



"Hoy me quedo con el recuerdo de lo que fuimos, con su genialidad musical, con sus hermosas canciones que vivirán para siempre (...) Hoy es un país que no es el mío, lloro a puertas adentro lo que no puedo", expresó Yordano en alusión a la criminalidad registrada en el país petrolero.



Venezuela es considerado uno de los países más inseguros del mundo, con una tasa de 89 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2017 (26.000 casos), catorce veces superior a la media mundial, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia.