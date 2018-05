Los sabores panameños perfuman la cocina de Betzaida Guerrero

tegucigalpa

Fue una tarde entre agradables pláticas, sabores caribeños y gratas experiencias compartidas con Betzaida Guerrero Moreno, una mujer apasionada a la política que figura en el mundo de la diplomacia desde hace dos años como embajadora de la República de Panamá en Honduras.

Por un momento olvidamos la pequeña extensión de su tierra natal cuando la representante del gobierno panameño nos mostró la grandeza de su país a través de una de sus grandes pasiones: la cocina, y así con un exquisito ceviche de pulpo acompañado de un arroz con guandú y un pescado frito marinado con una rica piña colada disfrutamos una amena conversación con la embajadora panameña.

¿Qué es lo que hasta el momento la ha arraigado más a este país?

Todo, es mi primera misión en el servicio exterior y ahora conozco a Honduras como pocos de mis compatriotas la conocen. He visitado la mayor parte de sus departamentos, pero me gusta mucho Islas de la Bahía, sus playas maravillosas, pero si me preguntan a mí qué voy a extrañar cuando me vaya -aparte de su cariño y amistad- serían las Ruinas de Copán, ya que tienen un gran valor histórico para América.

Hablando de cosas que va a extrañar de Honduras, ¿qué le ha parecido la sazón catracha?

Muy rico todo, en especial los chicharrones, las baleadas y los platillos como el tapado olanchano, ya que a pesar de que Panamá tiene mucha costa y el mar está cerca, acá he probado más sopas con coco que en mi país, ya que tenemos muchos ingredientes en común con los hondureños.

Entonces, si alguien quiere quedar bien con la embajadora de Panamá, ¿la puede invitar a un par de baleadas?

Claro que sí (ja, ja, ja), a mí encanta toda la comida hondureña y también los tamales, ya sean de cerdo o pollo.

¿Cómo es un día en la vida de Betzaida Guerrero?

Bueno, muchos piensan que la vida de un embajador es solo asistir a eventos e ir a celebrar sus fiestas patrias o convivios sociales, pero tiene que ver mucho con todo lo que pasa con los panameños que residen en Honduras. Tenemos estudiantes en El Zamorano, Academia Militar y de Policía, así que debemos estar pendientes de ellos y que no les falte nada.

¿Qué hace para fortalecer los lazos con sus compatriotas aquí?

Bueno, pasamos en contacto para lo que ellos necesiten, tratamos de reunirnos con frecuencia, ya que es una comunidad pequeña, pero a la vez muy activa.

¿A qué horas se levanta la embajadora de Panamá?

Entre las 6:00 y 7:00 de la mañana. Lo primero que hago es tener una conexión espiritual y hago mi devocional para iniciar mis labores del día porque al final esa es la parte que fortalece a las personas y les da la orientación.

¿Cómo se divierte cuando hace a un lado su agenda diplomática?

Muchas cosas, pero principalmente escucho música porque a todos los panameños nos gusta la música y sobre todo la tradicional de nuestro país; también me gusta bailar, ya que mi abuela decía “un buen bailador baila de todo”, así que creo que lo heredé de ella. A veces me gusta leer y cocinar.

¿Qué tipo de lectura le atrae?

Temas diversos de la realidad latinoamericana, de política y que tengan un aporte a este campo y que pueda hacer labor social en las comunidades; en fin, temas que me dejen valiosos aprendizajes. De pequeña siempre me encantó leer a Gabriel García Márquez y pues como un diplomático siempre tiene que estar al día también dedico un tiempo para actualizarme.

¿Cómo hace para mantener vivo el vínculo familiar con sus seres queridos?

Ahora la tecnología nos acerca y solo estamos a la distancia del celular, así que nos comunicamos a diario con videollamadas, mensajes y por supuesto yo viajo a Panamá.

¿Ya había estado en Honduras anteriormente?

Sí, como representante de un partido político en Panamá me tocó viajar mucho a Centroamérica y tuve la oportunidad de visitar Honduras y desde ese momento me enamoré de la afabilidad y el trato de los hondureños.

¿Cómo podemos sentir el calor panameño en Honduras?

Como en todo país hay una personalidad de sus habitantes, sin embargo, creo que el panameño se caracteriza por ser alguien cariñoso, simpático y atento, algo que todos cuidan para que las personas extranjeras nunca olviden que estuvieron con un panameño (a). Somos un pueblo de gente alegre y eso nos define.

Dicen que Panamá es el Miami de Centroamérica, ¿por qué cree usted que recibe ese calificativo?

Yo lo que sí sé es que nos hemos superado a nosotros mismos sin forzarnos a cumplir metas y lo estamos haciendo a pasos firmes, por eso nuestra economía ha crecido mucho a nivel de América Latina.

¿Qué personas forman parte de su entorno familiar?

En este momento mi mamá, mis hermanos y mis sobrinos.

¿Qué es lo más bonito de su pueblo natal, San Miguelito?

Que siempre se ha caracterizado porque su gente es capaz de superarse a pesar de las adversidades. Sus habitantes son personas muy trabajadoras y esforzadas.

Por los últimos acontecimientos políticos en Honduras, ¿en algún momento pensó en abandonar el país?

No, la verdad es que sí me preocupaba, pero más que por mi vida por la gente de aquí, porque en mis tres años de gestión no había tenido la oportunidad de ver un proceso político y siempre he creído que Honduras es un país pacífico y muy activo y con la fe que todo se solucionaría.

¿Sintió temor a qué?

Bueno, la verdad sí porque ya en un momento cuando las instituciones de seguridad se van a la calle uno puede pensar en una situación difícil, entonces queremos paz para Honduras y que logre sus objetivos como nación, que pueda llegar a un diálogo para alcanzar el país que sueñan.

¿Cuál ha sido el momento más duro de su vida?

Perder a mi padre y a mi abuela, definitivamente eso marcó mi vida.

¿Cuál es el legado que su padre dejó en usted?

Trabajo, responsabilidad y compromiso. La importancia de la familia y tratar de ser un mejor ciudadano al igual que mi abuela, ella fue muy luchadora.

¿Cuáles son sus

sueños?

Seguir trabajando desde donde me asignen, como abogada y ciudadana para seguir construyendo sociedades más equitativas para todos, que haya justicia social y más oportunidades.

Si alguien la invita a salir, ¿dónde la puede llevar?

Me gusta conocer distintas ciudades, hacer turismo interno y catar café hondureño, sobre todo el de altura.

Con el vino, ¿cómo lo prefiere, blanco o tinto?

Ambos, depende del buen maridaje.

Un “pajarito” nos dijo que le gusta cocinar, ¿es cierto?

Sí, de hecho es algo que disfruto mucho. Mis favoritos son los mariscos, ya que en Panamá se consumen mucho estos alimentos del mar.

¿Qué tal le quedan sus guisos?

Bueno, habría que probar (ja, ja, ja), pero la verdad es que como a veces nos toca representar al país a través de la gastronomía me pongo a cocinar y a perfeccionar algunas recetas como el ceviche