Ileana Aguilera recibe alta distinción médica por su excelencia, liderazgo e innovación

Alejandra Canales/alejandra.canales@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras

En el Antiguo Testamento, la Biblia habla de Ester, una mujer judía que actuó con sabiduría, fe y mucha valentía para conquistar el corazón del rey y salvar a su pueblo.

Esta historia fue la que nos llevó a destacar el más reciente logro en la vida de la doctora Ileana Aguilera, una dama llena de fe y perseverancia que profesionalmente le sigue dando muchas glorias al país y que bajo ninguna circunstancia detiene sus sueños.

En el marco del Día de la Madre conversamos con ella para hablar un poco sobre su faceta maternal, sus logros y sus próximas metas.

EH:Vemos en la TV a una mujer bella abordando temas de salud, pero ¿quién es realmente Ileana Aguilera?



Soy una mujer que le cree a Dios sobre todas las cosas, llena de fe, sueños y metas, que le gusta estudiar, ama lo que hace y que anhela servir siempre a Dios.

EH:Usted es una mujer con una carrera prometedora en el campo médico, ¿qué cree que la ha llevado a lograr cosas tan grandes en su profesión?



La fe inamovible y firme como una roca, yo solo le pedí en su momento sanidad a Dios y Él se encargó del resto. He sufrido muchas enfermedades, incluso con peligro de muerte, pero Dios me ha dado la victoria en cada una de ellas.

EH:¿Qué premios y reconocimientos ha recibido?



Prize to the leader in research and Health Sciences for the Benefit of Mankind (2017-2018), un premio a la excelencia médica en mis especialidades y por hacer medicina diferente; fue en Bogotá, Colombia, otorgado por la Sociedad Internacional de Investigación Científica a nivel mundial. BID Century International Quality Era a la Excelencia, innovación médica y liderazgo en Ginebra, Suiza, el pasado mes de abril, además fui nombrada como la médico mujer más influyente de Honduras. Hightest Service Excellence in Quality Award 2018, para mis centros AntiAging Center y “Venciendo tu peso”, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, a la excelencia y por prestar servicios innovadores en el campo de la salud mundial, en Bogotá, Colombia.

EH: Su hija forma parte de estos momentos, ¿qué representa Ileana Valentina en su vida y su carrera?

Ileana Valentina es mi mayor premio, es producto de la voluntad perfecta y agradable de Dios. Hace varios años cuando estuve muy enferma me decían que no iba a poder tener bebés debido a mi condición de salud, yo le creí a Dios, no a la ciencia y aquí están los resultados.

EH:Hablando de salud, cuando tiene pruebas o dificultades en su vida ¿a quién acude para resolverlos?

Por supuesto que a mi gran amor, mi gran pastor Jesús.

EH:¿Qué consejo le daría a otras madres y mujeres de cualquier ámbito para manejar el éxito con esa humildad que a usted la caracteriza?

Manejar el éxito con humildad, es decir pedirle a Dios que forme nuestro carácter, darle la gloria a Él únicamente porque es quien realmente se lo merece.

EH:Cuéntenos, ¿cuáles son sus futuros proyectos?

Estoy trabajando muy duro en el modelo de gestión de calidad total HQ100 que iniciamos a implementar bajo la dirección BID en Ginebra, Suiza, con incorporación de aparatos modernos de Alemania y España para evaluar con mayor precisión nuestro cuerpo y dar una mejor pauta diagnóstica al pacientes, así como la incorporación del estudio del ADN para determinar una alimentación de acuerdo a nuestros genes.

EH: ¿Cómo hace para cumplir su rol de madre y profesional al 100%?

No es fácil ser madre y profesional al mismo tiempo, pero le pido a Dios que me llene de sabiduría y que me permita tener un tiempo de calidad para mi hija y por supuesto para mis pacientes de la clínica que también son parte de mis prioridades.

EH: Compañías grandes han ganado ese premio que le otorgaron en Suiza, ¿qué tan difícil es tener una presea de este nivel en sus manos?

Llegar a esta etapa de mi vida me ha costado mucho trabajo de día y de noche, sacrificios físicos, emocionales, económicos, constancia, enfermedades, disciplina, en fin... El proceso ha sido duro, pero vale la pena y voy por más, porque de la mano de Dios vuelo sobre la tormenta.

Más sobre ella

Ileana Aguilera es médico especialista en control de peso y estética, a la fecha ha evaluado, tratado y revertido el peso y la enfermedad de más de 80,000 pacientes en su clínica y más de 30,000 pacientes en medicina antiaging y medicina estética. Es escritora y presentadora del programa Avances en Salud que se transmite de lunes a viernes por Canal 10.