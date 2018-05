Cancelan programa a Penélope Menchaca de “Doce Corazones” y estalla en cólera contra TV Azteca

Ciudad de México, México

Penélope Menchaca, expresentadora del programa “Doce Corazones”, ha protagonizado tremendo escándalo luego de conocer que la productora TV Azteca canceló el nuevo show que conduciría.

Según reportan medios mexicanos, Penélope, al conocer que el programa "Tardes de buena fortuna" se canceló, estalló en ira y comenzó a llorar descontroladamente, al mismo tiempo que exigía a los ejecutivos de la compañía que se le cumpliera lo prometido.

Al parecer la guapa conductora perdió la cabeza al enterase de la noticia, a tal grado que comenzó a patear botes de basura y parte del vestuario.

Ante tales acciones, catalogadas como “infantiles” por medios aztecas, los ejecutivos pacientemente trataron de controlarla indicándole que era probable que pronto se reanudara el proyecto, pero al parecer Menchaca no entendía de razones.

Recientemente la animadora se incorporó a la cadena como parte del jurado del concurso de belleza "Mexicana Universal”.