Creadores de "Plaza Sésamo" demandan a filme por afectar la imagen del programa

Washigton, Estados Unidos

El estudio que creó el programa televisivo estadounidense "Plaza Sésamo" demandó ante la justicia a la productora de una nueva comedia policial por afectar la imagen de aquella mítica emisión para niños.



En "The Happytime Murders", la actriz Melissa McCarthy interpreta a una policía que debe dilucidar una serie de asesinatos. Sus investigaciones la conducen a unas marionetas presentadas como drogadictas o prostitutas.



El eslogan de la película "NO SESAME. ALL STREET" (Nada de sésamo, sólo calle) es una referencia directa a "Sesame Street", el nombre original de la serie que en América Latina se conoció como "Plaza Sésamo".



"Estamos sorprendidos y decepcionados de que 'Plaza Sésamo', un programa destinado a la educación de niños, sea explotado para promover una película prohibida a los menores no acompañados", señaló el estudio Sesame Workshop en un comunicado.

Lea también: Núria Támas rompe el silencio sobre supuesto romance con Gerard Piqué



En la denuncia presentada el jueves ante un tribunal federal de Nueva York contra la productora STX Entertainment, Sesame Workshop argumenta que la asociación que el espectador hace naturalmente con la serie animada para niños "causa un daño irreparable" a "Plaza Sésamo".



"Escenas de la sinopsis muestran un lenguaje grosero utilizado por los humanos y las marionetas, el uso de drogas por parte de humanos y marionetas, marionetas que se prostituyen y proponen sus servicios a humanos, armas y violencia y relaciones sexuales entre marionetas cuyo punto culminante es una escena en la que se ve a una marioneta eyacular copiosa y prolongadamente", agrega el documento.



La denuncia recoge capturas de pantalla de mensajes subidos a las redes sociales que confunden a "Plaza Sésamo" y "The Happytime Murders".



"Aunque nos sentimos decepcionados de que 'Plaza Sésamo' no comparta nuestro humor, estamos convencidos de que tenemos derecho a hacerlo", respondió STX Entertainment en un comunicado citado por la prensa estadounidense.



Tras haber pedido de manera infructuosa que el nombre "Sesame" sea retirado del trailer, Sesame Workshop pretende ahora obligar a la productora a modificar el 3eslogan de la película y pidió también el pago de daños y perjuicios por un monto no revelado.