Morgan Freeman rompe el silencio sobre acusaciones por abuso sexual

Nueva York, Estados Unidos

Morgan Freeman dice que le gusta dar cumplidos a la gente a su alrededor para hacerlos sentirse cómodos, pero que nunca ha abusado sexualmente de mujeres.



El actor de 80 años, galardonado con el Oscar, está refutando las denuncias que hicieron varias mujeres esta semana a través de un reporte de CNN.

En un comunicado que envió el viernes por la noche, dijo que el reporte lo ha perturbado y que "no es correcto igualar incidentes horrendos de abuso sexual con cumplidos inoportunos o bromas".



Tras el reporte, Visa anunció que iba a suspender todas las promociones que incluyan la voz del actor.



Según el informe de de CNN, una asistente de producción dijo que Freeman trató de levantarle la falda. Otras mujeres dijeron que Freeman habló sobre tocarles la espalda y los hombros sin que ellas lo quisieran.



Mayormente, las mujeres que lo acusan dijeron que hizo comentarios sobre sus cuerpos o prendas o las incomodaba al mirarlas fijamente. Un exempleado de la compañía de producción de Freeman dijo que el actor se comportaba como un "viejo verde".



Una de las autores del artículo, Chloe Melas, comenzó a trabajar en esto luego de una conferencia de prensa en la que, según ella, Freeman la saludó de mano, la miró de arriba a abajo y le dijo comentarios como, "estás madura".



"Admito que soy una persona que siente la necesidad de tratar de hacer que las mujeres, y los hombres, se sientan apreciados y cómodos conmigo", dijo el actor. "Como parte de eso, muchas veces traté de bromear y dar cumplidos a mujeres, pensando que lo hacía a modo de broma o en tono gracioso. Ciertamente no siempre di a entender lo que quería expresar".



Freeman resaltó que él no abusó de mujeres, creo ambientes laborales inseguros ni ofreció trabajos o promociones a cambio de sexo.



No quedó clara su referencia a comparar su comportamiento con el de otras personas.



Freeman obtuvo el Oscar a mejor actor de reparto en 2005 por "Million Dollar Baby”. Fue nominado por "Driving Miss Daisy" y "The Shawshank Redemption”. Su voz se escucha con frecuencia en avisos publicitarios y documentales.