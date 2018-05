Morgan Freeman reacciona a través de un comunicado tras ser señalado de acoso sexual

Los Ángeles, Estados Unidos

El actor estadounidense Morgan Freeman se disculpó el jueves tras acusaciones de acoso sexual de ocho mujeres, sumándose a la larga lista de celebridades señaladas por conducta inapropiada luego de que estallara el caso Weinstein.



La cadena CNN reveló este jueves un reportaje basado en 16 testimonios anónimos que describieron la perturbadora conducta del aclamado actor en el set de filmación y en viajes promocionales.



"Cualquiera que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que intencionalmente ofendería o haría sentir incómodo", salió rápidamente al paso Freeman, que cumple 81 años la semana que viene, en un comunicado.



"Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómoda o irrespetada, nunca fue mi intención".



CNN citó a una joven asistente de producción que sostuvo que fue acosada por el aclamado actor durante meses en el verano boreal de 2015, cuando trabajaba en su comedia criminal "Un golpe con estilo".



"Se la pasaba tratando de levantarme la falda y preguntándome si tenía ropa interior", dijo la mujer, que aclaró que nunca llegó a levantarla pues cada vez que se le acercaba, ella se alejaba.



El actor Alan Arkin "llegó decirle que parara y Morgan enfureció y no sabía que decir", relató.



Además contó que la tocaba repetidamente, que colocaba su mano y sobaba la parte baja de la espalda sin su consentimiento y que frecuentemente hacía comentarios sobre su apariencia.



Freeman tiene una larga y aclamada carrera, con un Óscar por su papel en "Golpes del destino", además de otras cuatro nominaciones.



"Conduciendo a Miss Daisy" (1989), "Sueños de libertad" (1994), "Seven" (1995) e "Invictus" (2009) destacan entre los muchos papeles de una carrera de más de 50 años de este actor, reconocido además por su activismo contra la discriminación racial.



Las revelaciones lo colocan en la lista de celebridades de Hollywood y otras figuras públicas acusadas de acoso y abuso sexual desde que estalló el caso del productor Harvey Weinstein, en octubre pasado, que impulsó el surgimiento de movimientos como el #MeToo y Time's Up.



Los actores Kevin Spacey, Jeffrey Tambor y Steven Seagal también fueron acusados, así como el productor Brett Ratner y el comediante Louis C.K. entre muchos otros famosos.



Hollywood trata de mostrar una actitud de tolerancia cero tras la revelación de estos escándalos. La Academia del cine expulsó primero a Weinstein y luego a Bill Cosby y Roman Polanski, todos por faltar al código de conducta de la institución en asuntos vinculados a abusos y agresiones sexuales.



CNN indicó que la conducta denunciada por la asistente de producción no se limitó a esa única película.



Citó a una integrante senior de la producción de la película "Nada es lo que parece" (2013) que decía que era regla del equipo "no vestir ninguna blusa que mostrara nuestros senos, no vestir nada que mostrara nuestro trasero" o cualquier ropa ajustada, si Freeman estaba pautado para el rodaje.



Muchas prefirieron tomar esas medidas a denunciarlo por temor a perder su trabajo, una constante en las historias de acoso y abuso en Hollywood.



Una mujer que trabajó como gerente en Revelations Entertainment, la casa productora que Freeman abrió con la productora Lori McCreary para "revelar la verdad", contó su experiencia con el actor. "Se acercaba a mi escritorio para saludar y sólo se quedaba allí mirándome fijamente, viendo fijamente mis senos".



Otros entrevistados tacharon de "tóxico" el ambiente en esa empresa. Según CNN, McCreary fue testigo de algunos incidentes y a veces blanco de comentarios degradantes por parte de su socio.



Una exempleada de Revelations dijo que al conocer a Freeman en la serie "Through the Wormhole" él la vio "de arriba a abajo" y luego le preguntó: "¿Cuál es tu opinión sobre el acoso sexual?"



"Quedé atónita", dijo a CNN. "Esta es la persona para la que trabajaba, no me lo esperaba. Dije tímidamente 'me encanta' con todo sarcástico como tratando de aclarar las cosas porque estaba muy confundida. Ahí se volteó y le dijo a los hombres de la producción: 'ven chicos, así es que se hace'".



La coautora del artículo, Chloe Melas, dijo haber sido también blanco de acoso por parte de Freeman, que una rueda de prensa sobre una película le dijo al ver su barriga de embarazada: "Me encantaría estar allí dentro".