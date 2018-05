Ocho mujeres denunciaron a Morgan Freeman por acoso sexual

New York, Estados Unidos

El acoso sexual sigue acechando Hollywood. El último en salir salpicado ha sido el famoso Morgan Freeman quien por ser uno de los actores más icónicos del panorama cinematográfico, la noticia ha sorprendido a muchos.



Son nada menos que ocho mujeres las que este jueves se han atrevido a denunciar sus casos en la cadena CNN. De acuerdo con sus testimonios, el actor habría abusado de ellas tanto física como verbalmente.



Las denunciantes se habrían conocido con el actor, quien está próximo a cumplir 81 años de edad, en rodajes y promociones de distintas cintas.



Asimismo, han añadido que podrían ser más las féminas que se sintieran intimidadas por él, puesto que, como han asegurado, se suele acercar “demasiado”.



Cuatro personas que trabajaron en la producción de películas con Freeman durante los últimos diez años los han descrito como “comportamientos repetidos que hacían que las mujeres se sintieran incómodas en el trabajo”.



Por su parte, la asistente de producción de 'Going in Style', cuya falda supuestamente intentó levantar, ha señalado que el actor le sometió “a manoseos no deseados”.



La misma cadena ha explicado que uno de esos incidentes habría ocurrido en presencia de Lori McCreary, cofundadora junto al actor de la productora Revelation Entertainment, una empresa que se creó en su día con el objetivo de subsanar la falta de actores negros en el cine.



Además de estas ocho mujeres, el medio ha entrevistado a dieciséis personas. La mayoría de ellas ha reconocido, de forma anónima, los abusos de Freeman a parte de su equipo femenino de rodajes.



Muchas han aceptado no haber hablado hasta ahora “porque temían por su trabajo”. Otras, en cambio, han señalado que decidieron “cambiar la forma en que se vestían cuando sabían que él estaría cerca”.



Por el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto, pero son muchos los que en las redes le están pidiendo explicaciones.