Joonas Suotamo habla de su segunda experiencia como Chewie en Star Wars

Los Ángeles, Estados Unidos

"Solo: A Star Wars Story" (“Han Solo: Una historia de Star Wars”) no solo presenta un nuevo actor en el papel de Han Solo, también muestra a su compinche Chewbacca de un modo nunca antes visto en las películas anteriores de la saga.



Joonas Suotamo, el actor que interpreta a Chewbacca, dijo que las diferencias sorprendieron al astro de "Solo" Alden Ehrenreich. El filme retrata el primer encuentro de ambos personajes, mucho antes de que se convirtieran en héroes de la rebelión que se muestra en la trilogía original de "Star Wars".



“De hecho ocurrió mucho antes de que Alden me viera con ese traje tan tradicional de Chewbacca. Porque cuando nos conocemos, Chewie no se ve realmente como el Chewie que ustedes conocen y esperan. Eso tomó un tiempo”, dijo Suotamo.



Suotamo era uno de los miembros veteranos del elenco de "Star Wars" en el plató de "Solo" — apareció por primera vez como el famoso Wookiee en "Star Wars: The Force Awakens" (“Star Wars: El despertar de la fuerza”). En “Solo”, da vida a un Chewie relativamente joven, de 190 años.



La película, que se estrena el viernes, cuenta con las actuaciones de Donald Glover, Emilia Clarke, Thandie Newton, Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge y Paul Bettany en sus primeros papeles de “Star Wars".



La semana pasada, en el estreno internacional de la cinta en el Festival de Cine de Cannes, Suotamo disfrutó claramente el momento, tomándose selfies con una persona disfrazada de Chewbacca y posando para fotos con sus compañeros de reparto en la cima de las emblemáticas escaleras del Palais des Festivals, el epicentro del evento.



Suotamo, un exjugador de baloncesto finlandés que mide poco más de 2 metros (6 pies con 10 pulgadas), dijo que el actor que interpretó originalmente a Chewie, Peter Mayhew, le ayudó en su entrenamiento Wookiee para aprender a hacer los movimientos y sonidos del personaje. Señaló que admira la forma en que Mayhew encaró la fama de "Star Wars".



“Creo que la actitud de Peter ante eso siempre ha sido vive tu vida, no te preocupes demasiado y no pienses mucho en lo que piensen los demás. Eso es genial”, dijo el actor. “Le ha hecho tanto bien a ‘Star Wars’ dedicando su vida a esta franquicia y a estas historias. Estamos en deuda con él”.



Suotamo también recibió una atención inesperada del director Ron Howard, quien entendió las limitaciones de su vestuario.



"Cuando estaba filmando ‘El Grinch' con Jim Carrey, se vistió un día como el Grinch y dirigió así la película", dijo Suotamo sobre Howard. "Creo que lo hizo para saber cómo se siente estar en un traje. Así que estaba muy consciente de las limitaciones y de lo que yo iba a hacer todos los días cuando estaba en ese traje”.