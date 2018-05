Belinda expone preferencias políticas y candidato presidencial de México le responde

Ciudad de México, México

Belinda decidió dar a conocer sus preferencias políticas vía Twitter. En la red social dejó claro que su apoyo es para Andrés Manuel López Obrador, candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional.

La cantante escribió “en mi opinión Andrés Manuel #GanandoComoSiempre”, después del debate organizado por el Instituto Nacional Electoral del país azteca. De inmediato su mensaje recibió miles de "likes" (Me Gusta) y numerosos retuits.

Tras el apoyo público de la intérprete de "En el amor hay que perdonar" el propio candidato presidencial le agradeció su respaldo y halagó su actitud.

"Le agradezco mucho a Belinda por su apoyo, es una extraordinaria artista, muy buena cantante, una mujer muy inteligente y le agradezco mucho su solidaridad", dijo Andrés Manuel López Obrador.

Polémica

Después de que Belinda expresara abiertamente a quién apoya para las elecciones de México recibió críticas y ataques de varios seguidores que aseguraron haber dejado de seguirla, para aclarar la polémica la cantante escribió "Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política: la respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él".

Además, agregó que "antes que artista soy ciudadana y el 1ero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión... No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego".

No he perdido seguidores, al contrario, muchas gracias por todos sus mensajes y muestras de cariño! Perder en menos de 24 horas 2m de seguidores no tiene lógica ?, al menos también hubieran editado a las personas que sigo con -1 para que no se viera tan falsa la “captura” ? pic.twitter.com/F17ye0bsWm