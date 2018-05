Hugh Grant, el "eterno soltero", contraerá matrimonio a sus 57 años

Londres, Inglaterra

El actor británico Hugh Grant, intérprete en numerosas comedias románticas de un seductor impenitente, contraerá matrimonio con la sueca Anna Eberstein, poniendo fin así a 57 años de soltería.



El anuncio de la boda fue publicado por la alcaldía de Kensignton y Chelsea, un distrito del oeste de Londres en donde la pareja tiene una residencia, reveló el tabloide británico The Sun. Según la legislación británica la notificación pública debe hacerse tres semanas antes de la unión.



Es la primera boda del actor de 57 años, que se reveló con el film "Cuatro bodas y un funeral". Está en pareja con Eberstein desde hace seis años y tiene tres hijos con ella.



Eberstein, de 39 años, es divorciada. Ex productora de televisión en el canal estadounidense ESPN, se desempeña como directora de la marca sueca de indumentaria para niños Ace&Me.



La prensa británica calificó a Grant como el "eterno soltero". En el pasado el actor mantuvo varias relaciones sentimentales muy seguidas por los tabloides, como con la actriz y modelo británica Liz Hurley o la productora Jemima Goldsmith. Tuvo también dos hijos con la actriz china Tinglan Hong.



En una entrevista con el Daily Mirror, unos meses antes de su quincuagésimo aniversario, Grant expresó el temor a convertirse "en un hombre viejo, triste y solitario".



El actor estuvo muy presente en la pantalla grande en los años 1990 y 2000. Fue aplaudido por sus interpretaciones en "Notting Hill", "El diario de Bridget Jones" o "Love actually" y acaba de recibir un elogio unánime de la prensa británica por su interpretación en una miniserie de televisión de la BBC.



En la miniserie, "A Very English Scandal", cuyo primer episodio fue difundido el domingo, interpreta a Jeremy Thorpe, un político del Partido Liberal de los años 1960-1970 que intentó hacer callar por todos los medios a un examante que amenazaba con revelar su relación, lo que provocó su caída.