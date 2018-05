Netflix firma contrato con Barack y Michelle Obama 

Nueva York, Estados Unidos

Barack y Michelle Obama entran al negocio de la televisión con el anuncio del lunes de que firmaron un acuerdo de varios años con Netflix.



El expresidente y la ex primera dama fundaron su propia empresa de producción, Higher Ground Productions, para crear nuevo material. Al anunciar el acuerdo, que se había rumorado desde marzo, Netflix no ofreció detalles específicos sobre el tipo de programas harán.



Netflix dijo que los Obama “harán una mezcla diversa de contenido”, que podría incluir series con y sin guión, documentales y reportajes.



“Esperamos cultivar y curar las voces talentosas, inspiradoras y creativas que son capaces de promover una mayor empatía y entendimiento entre los pueblos, y ayudarles a compartir sus historias con el mundo”, dijo Barack Obama en el anuncio hecho por Netflix.

Los Obama podrían participar en algunos de los programas en pantalla, dijo una persona familiarizada con el acuerdo que no estaba autorizada a hablar públicamente al respecto y pidió permanecer en el anonimato. No se espera que la programación tenga una naturaleza partidista; el expresidente, quien solía criticar el modo en que los canales de cable cubrían las noticias, no se sumaría a eso.



El tipo de gente que Obama llevó como invitados a sus discursos del Estado de la Unión podrían dar una idea del tipo de historias que quieren contar.



“Barack y yo siempre hemos creído en el poder de la narrativa para inspirarnos, para hacernos pensar diferente acerca del mundo a nuestro alrededor y ayudarnos a abrir nuestras mentes y corazones a otros”, dijo Michelle Obama.



No se anticipa ningún contenido de los Obama antes del 2019, dijo la persona familiarizada con el acuerdo.



Saldrán al aire en 2019

El expresidente participó en enero en el programa de tertulia de David Letterman en Netflix, "My Next Guest Needs No Introduction". Se dice que tiene una relación amistosa con Ted Sarandos, el director de contenido de Netflix, y las conversaciones para otra programación ya estaban en curso.



“Estamos increíblemente orgullosos de que hayan elegido a Netflix como la casa para sus formidables habilidades narrativas”, dijo Sarandos.



Netflix tiene 125 millones de subscriptores en el mundo. La empresa siempre ha sido renuente a comentar cuánta gente ve su programación, pero claramente domina el mercado creciente de los servicios de streaming. Casi 10% de la recepción de televisión se hace ahora a través de esos servicios, dijo la compañía Nielsen.



Entre los programas vistos por streaming, 49% se ven a través de Netflix y ningún otro servicio se le acerca, agregó Nielsen.