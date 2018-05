'Deadpool 2', la película del antihéroe lidera taquillas internacionales en su debut

New York, Estados Unidos

La película 'Deadpool 2' lidera la taquilla internacional al recaudar 176 millones de pesos en su debut internacional, reuniendo a los 125 millones que recaudó en Estados Unidos, lo que genera un total de 301 millones de pesos.



La tan esperada secuela del antihéroe protagonizada por el actor Ryan Reynolds, fue la mejor apertura en el extranjero de todos los tiempos para Fox International, la cual captó con 'X-Men: Days of the Future Past' 174 millones, incluidos 38 millones de dólares de China. Asimismo, superó los 160 millones de dólares de 'Logan'.



Por otra parte, en Reino Unido se llevó a cabo el lanzamiento más grande con 18 millones de dólares en 1,796 salas cinematográficas; en Corea del Sur sumó 17 millones de dólares en 1,562 pantallas; en Rusia alcanzó 11.8 millones de dólares en 1,477 ubicaciones; y en México obtuvo 10 millones de dólares al proyectarse en 13 cines.



No obstante, el total recaudado fue la segunda cantidad más grande en un fin de semana de estreno para un filme no apto para menores de 17 años de edad, señalando que las cintas de superhéroes con esa clasificación pueden convertirse en franquicias y no en éxitos únicos.