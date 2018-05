John Legend responde a Donald Trump por llamar “animales” a inmigrantes ilegales

New York, Estados Unidos

El músico John Legend de 39 años de edad se ha reaccionado a través de las redes sociales para defender a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.



Legend utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer su opinión después de que el presidente Donald Trump, al que se opone abiertamente, calificara a todos los inmigrantes de “animales” durante esta semana.



El mensaje fue enviado mientras el intérprete de 'All of Me' aún estaba en el hospital con su hijo recién nacido.



El reconocido artista tuiteó: “Incluso los seres humanos que cometen actos atroces son la misma especie que nosotros, no ‘animales’. Estoy en el hospital con nuestro nuevo hijo. Cualquiera de estos bebés aquí podrían terminar cometiendo crímenes terribles en el futuro. Una vez que lo han hecho, es fácil distanciarse de su humanidad”.

Agregó: “Pero es mucho más honesto y desafiante darse cuenta de que todos fueron bebés una vez y pensar qué en la sociedad, su vida hogareña, etc. los llevó de bebé a miembro de una pandilla violenta. Y luego pensar en la acción colectiva que podríamos tomar para mitigar estas condiciones”.