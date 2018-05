Meghan Markle, futura esposa del príncipe Harry no tendrá el título de princesa

La futura esposa del príncipe Harry de Gales, no podrá llevar el título de princesa, ya que según el protocolo Británico no tiene sangre real. Foto: ( Castillo de Windsor)

Londres, Inglaterra

La futura esposa del príncipe Harry de Gales, Meghan Markle, no podrá llevar el título de "princesa Meghan" , después de su boda, el próximo 19 de mayo, y es que para el protocolo de la realeza británica la actriz estadounidense no tiene "sangre real", así lo apuntó la BBC Mundo.



Por lo que, Markle tendrá que seguir el destino de su cuñada, la esposa del príncipe William, pues cuando Catherine Middleton y el príncipe William fueron pronunciados “esposa y esposo”, en 2011, ella no podía llevar el título de princesa.

Middleton se convirtió de inmediato en su alteza real princesa William de Gales.



La actriz norteamericana podría ser llamada "alteza real princesa Henry Charles Albert David" de Gales.



A diferencia de Megan y Catherine, la descendencia real de Margarita -hermana menor de la reina Isabell II- se le permitió ser llamada "Princesa Margarita", de igual forma la hija de la reina es la princesa Ana y sus nietas son princesas también: Beatriz y Eugenia.



El periodista de la BBC, Nicholas Witchell, explicó que desde que Guillermo y Catalina se comprometieron, hace ocho años, a la fecha la familia real no ha encontrado una solución a este lío un tanto desconcertante y sin sentido, sobre cómo llamar a sus miembros.



