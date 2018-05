Justin Bieber se siente “confundido” con nueva canción de Selena Gomez

Justin Bieber se muestra 'confuso' porque en una parte de la letra de 'Back to you' la intérprete de 'Bad Liar' hace mención a negarse a estar con ese ser especial.

New York, Estados Unidos

Al parecer, el artista Justin Bieber se siente "completamente confundido" con el lanzamiento del nuevo tema de la cantante Selena Gomez, ‘Back to you’ (De nuevo a ti), así lo han afirmado personas cercanas al intérprete de 'Sorry'.



Recientemente, un medio de comunicación publicó las declaraciones de una fuente, acerca de la reacción de Justin tras el lanzamiento del tema de Gomez, “la nueva canción de Selena realmente ha echado a perder a Justin, él no sabe qué pensar".



Todo apunta que, por un lado la canción le está dando esperanzas al talentoso joven porque supuestamente demuestra cuán profundos son los sentimientos de la también actriz.



Pero al mismo tiempo, Bieber se muestra "confuso" porque en una parte de la letra de 'Back to you' la intérprete de 'Bad Liar' hace mención a negarse a estar con ese ser especial.



¿Finalizó su relación?

Hace poco se supo que la reconciliación de ambos artistas no marchaba nada bien, noticia que generó eco mundial.



A su vez, se mencionó que "llevan una temporada en desacuerdo en distintos aspectos de su vida y tuvieron una gran pelea que casi termina su relación". Por este y otros motivos, la pareja de famosos decidió tomarse un tiempo.

Cabe destacar que ‘Back to you’ se estrenó en la serie de Netflix "13 Reasons Why", en la que Selena Gomez se desempeña como productora ejecutiva.



