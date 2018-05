Arrestan al rapero T.I. por riña con guardia de seguridad

Atlanta, Estados Unidos

El rapero T.I. fue arrestado la madrugada del miércoles por alteración del orden público, embriaguez en público y cargos de agresión simple mientras trataba de ingresar a su barrio cercado a las afueras de Atlanta.



El jefe de policía del condado de Henry, Mike Ireland, dijo que T.I. fue arrestado alrededor de las 4:30 a.m. tras tener un altercado con un guardia de seguridad. Regún reportes, el artista ganador del Grammy, cuyo verdadero nombre es Clifford Harris, perdió su llave y el guardia no le permitió entrar.



Ireland dijo que T.I. y un amigo fueron arrestados. El rapero fue libertado tras pagar una fianza.



Representantes del rapero no repondieron de inmediato un email y una llamada en busca de información.



T.I. pasó unos siete meses en prisión en el 2009 tras ser arrestado bajo cargos federales de armas.



También estuvo 10 meses en una prisión federal por una violación de su libertad vigilada en 2010 luego que lo arrestaran bajo cargos de drogas en Los Ángeles. El arresto por drogas violó los términos de su libertad condicional, pues le habían ordenado que no cometiera ningún delito y no poseyera ninguna sustancia controlada, y llevó a una sentencia de 11 meses en una prisión en Arkansas.



T.I. es uno de los nombres más reconocidos en el mundo del hip hop, con múltiples discos y sencillos de platino, créditos como productor y papeles en películas como "ATL" y "American Gangster".