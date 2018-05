La actriz Kristen Stewart se quita los tacones en el Festival de Cannes

Cannes, Francia

¡Momentos inolvidables!, es lo que está ofreciendo la nueva edición del Festival de Cannes. Chiara Ferragni reapareció sobre la alfombra roja tras ser mamá, Bella Hadid y Carla Bruni protagonizaron la fotografía viral del momento y ahora, Kristen Stewart se convierte en lo más comentado de estos días.



¿El motivo?, decidió saltarse el protocolo para acudir al estreno de BlacKkKlansman en donde sencillamente y sin pensarlo dos veces, se quitó los zapatos.



La actriz, que ejerce como jurado este año, acudió al evento con un minivestido plateado de Chanel de la colección Alta Costura de 2013 y zapatos de tacón de Christian Louboutin, del modelo So Kate.



Sin embargo, antes de subir las escaleras del Palais des Festivals, decidió quitárselos ante la atenta mirada de todos los allí presentes, como también lo hizo Julia Roberts en 2016.





Si hay algo que caracteriza a Kristen Stewart es que no cumplir con lo establecido nunca ha sido un problema.







Medios británicos como 'Stylist' y 'The Telegraph' han denominado este gesto, que se repite un año más, como polémico y que podría interpretarse como una reivindicación por el estricto dress code requerido por parte de la organización del Festival.



Dicho código de vestimenta establece que todas las mujeres deben llevar zapatos de tacón a todos los actos oficiales que se organicen en ese lugar.



Este momento tuvo lugar después de que Cate Blanchett proclamara un discurso feminista hace algunos días, también en este Festival reclamando una mayor presencia de las mujeres en la industria del cine.



VEA: Luis Miguel causa furor en Spotify con "Culpable o no"



A este discurso se le sumó también la propia Kristen, pero también otros rostros destacados del séptimo arte como Marion Cotillard o Salma Hayek. Si hay algo que caracteriza a Kristen Stewart es que no cumplir con lo establecido nunca ha sido un problema para ella.



Ya lo demostró en la pasada edición de este Festival en 2016, cuando pisó la alfombra roja llevando unas deportivas. "Si no les pide a los hombres que lleven tacones y un vestido, a mí tampoco me lo pueden exigir", comentó en esa ocasión.