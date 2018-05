Enzo & Los Electrics, la nueva agrupación musical que pretende conquistar a todos los capitalinos

Tegucigalpa, Honduras

“Darle vuelta a la tortilla” como dirían muchos hondureños, es lo que desean Enzo Gallardo (vocalista), Miguel Ángel Alfaro (bajista), José Carlos Sanabria (baterista) y Dennis Guzmán (guitarrista) a través de su novedosa banda ‘Enzo & Los Electrics’ con la que pretenden que los catrachos consuman más música nacional en lugar de covers.



En exclusiva para EL HERALDO, el artista Enzo Gallardo conversó sobre su nuevo proyecto musical denominado ‘Enzo & Los Electrics’, una agrupación que “nace de la necesidad de hacer algo diferente” y que anhela proponer algo completamente innovador a todos los capitalinos.



El también vocalista de la banda “Los Cuñados de Todos”, contó que ha notado junto a los otros integrantes de ‘Enzo & Los Electrics’ que muchos de los grupos de entretenimiento en Tegucigalpa están ‘tocando’ casi la misma música, motivo que los ha impulsado a mostrar una idea distinta para que los amantes de ritmos musicales continúen deleitándose pero esta vez, con ‘Enzo & Los Electrics’.



Debido a la duda de cuál será la aceptación que tendrán ante los catrachos, inicialmente ‘Enzo & Los Electrics’ brindarán a la sociedad covers que quizá jamás se han imaginado que una banda hondureña podría 'tocar' y luego se centrarán en ofrecer melodías totalmente inéditas.



“Nosotros queremos empezar como una banda de entretenimiento profesional y queremos terminar siendo una banda de música inédita”, dijo Gallardo.



‘Enzo & Los Electris’, se estarán presentando en diversos bares de Tegucigalpa y posiblemente en San Pedro Sula en donde todos sus seguidores podrán escuchar covers de grandes artistas como Robbie Williams, Maroon 5, The Kills, y U2 entre otros.



Inicios

La novedosa banda, apenas ha realizado tres presentaciones, mismas que han sido como una ventana para que los apasionados del compás de las notas musicales hayan podido apreciar el apoyo que los capitalinos ya han comenzado a brindarles.



“Eso es lo bonito del asunto, pensábamos que el repertorio al principio iba a ser como un poco complicado porque no es la música que generalmente se acostumbra a escuchar aquí en Tegucigalpa, pero la gente reaccionó muy bien y estamos emocionados de continuar viendo la reacción de las demás personas que se vayan uniendo a nuestros toquines”, expresó lleno de orgullo, Enzo.



Personal Jesus -Depeche Mode-, "No para de llover" -Erick Rubín-, This Love -Maroon 5-, Rock DJ -Robbie Williams-, Superstition -Stevie Wonder-, "Prófugos"- Soda Stereo-, Hey ya! -Outkast- y Elevation -U2- son tan solo algunos de los hits del variado repertorio con los que ‘Enzo & Los Electrics’ cautivaron en su primera presentación.



Asimismo, el grupo busca dejar en claro que el punto definitivo además de presentar música original es tratar de hacer que las personas acepten que las bandas de entretenimiento eventualmente van a llegar a ese punto, ofrecer hits originales como está sucediendo ahora con el "Dúo los Tres".



A su vez, el cantante aprovechó la entrevista con EL HERALDO para pedir a toda la población hondureña que apoyen al talento nacional y a los buenos artistas.



Si usted desea conocer un poco más sobre el talento que inunda a estos músicos hondureños que se caracterizarán por la interacción que surgirá entre ellos al momento de estar en el escenario, no se pierda cada una de sus presentaciones que se estarán llevando a cabo en diversos bares capitalinos.