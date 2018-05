Anuel AA: La carta que escribió a su madre para pedirle perdón tras salir de prisión

San Juan, Puerto Rico

Anuel AA, el cantante de trap que recientemente salió de prisión tras cumplir una condena de 30 meses por posesión de armas, le pidió perdón a su mamá en un emotivo escrito.

Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, compartió una foto junto a su madre Nilda Santiago y ahí se disculpó por todo el sufrimiento que le hizo pasar.

A continuación su emotivo escrito:

"Te amo mami, perdón por to'el dolor por el que te hice pasar y por to'el sufrimiento que viviste por mi culpa... yo nunca me di cuenta que si me trancaban tu ibas hacer la sentecia día a día conmigo sufriendo, hasta que me cogieron y te vi llorando en el tribunal. Te amo luz de mis ojos. Feliz día de las madres mi vida. Mas nunca te vuelvo a dejar sola. Gracias por nunca dejarme solo. Te amo. Feliz día de las madres a todas las madres que dan hasta la vida por sus hijos. No hay na' más lindo en este mundo que el amor de una madre".

El artista, considerado uno de los máximos exponentes del trap, fue sentenciado el 19 de junio de 2017. Pasó 30 meses en prisión federal por posesión de armas de fuego.



