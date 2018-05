"Cocineros argentinos": Guillermo Calabrese confiesa el motivo real de su ausencia

Buenos Aires, Argentina

Guillermo Calabrese regresó este domingo al programa "Cocineros argentinos". El famoso presentador aprovechó los primeros minutos de su aparición en pantalla para agradecer los mensajes de afecto que recibió durante su ausencia.

"Antes que nada ya que tengo la posibilidad de estar acá nuevamente, quiero agradecerle a Dios y pedirle disculpas nuevamente a todos los que se vieron de alguna manera, y con razón, afectados por esos comentarios", dijo.

Además, confesó porqué se retiró del programa repentinamente. "Hace dos meses que no cocino, más allá de todo lo que se dijo, la verdad sea dicha: tuve cuatro hernias de disco que me imposibilitaban moverme, caminar y hacer lo más mínimo. Estaba totalmente paralizado. No te digo que estoy para bailar, pero quizás me anime".

¿Pólemica por Macri?

Su retiro supuso que se tomó unos días de descanso después del polémico episodio en el que cantó una canción que se usa en las canchas para insultar al presidente Mauricio Macri. En esa ocasión generó críticas y se vio obligado a pedir disculpas.

Aunque todo se asociaba a la controversia, este domingo aclaró que un problema de salud lo tuvo alejado completamente de las cámaras.

El cocinero estuvo interno por una hernia de disco y una vez que le dieron el alta, tuvo que cumplir con un estricto reposo para facilitar su recuperación.